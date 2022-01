De 1 a 28 de fevereiro, todos os casais podem usufruir de uma visita guiada, seguida de uma prova de vinhos especial harmonizada com chocolates e a oferta de uma garrafa de vinho nos dois espaços geridos pela José Maria da Fonseca: a Casa Museu José Maria da Fonseca, localizada em Vila Nogueira de Azeitão, e a Adega José de Sousa, localizada em Reguengos de Monsaraz.

Na Casa Museu José Maria da Fonseca, a visita inclui a passagem por três antigas adegas – a Adega da Mata, a Adega dos Teares Novos (onde estagiam, entre outros vinhos, o famoso Periquita) e a Adega dos Teares Velhos (onde repousam os Moscatéis de Setúbal mais antigos, verdadeiros tesouros seculares), sem esquecer o jardim.

A visita guiada à Adega José de Sousa inclui a passagem pela vinha educacional, pela Adega Moderna e pela Adega dos Potes, onde estão conservadas 114 talhas de barro para a produção dos vinhos mais especiais da adega. Estas duas adegas trabalham dois estilos muito distintos, aliando a tradição com a inovação. Na Adega dos Potes, o método de fermentação ancestral está presente na produção dos vinhos, já na Adega Moderna, a tecnologia implementada na produção é indispensável na feitura de vinhos brancos e tintos.

As visitas guiadas serão concluídas com a prova de dois vinhos harmonizada com chocolates artesanais. De oferta, os casais recebem uma garrafa de vinho tinto, com uma mensagem especial, para celebrarem e mais tarde recordarem esta experiência. Estas visitas estão sujeitas a disponibilidade e só se realizam com reserva antecipada.

Os programas são válidos para um mínimo de duas pessoas e orçam os 35 euros por casal.

Reservas: Casa Museu José Maria da Fonseca – e-mail enoturismo@jmfonseca.pt, telefone 212 198 940; horário - todos os dias, entre as 10h00 e as 17h30.

Adega José de Sousa – e-mail josedesousa@jmfonseca.pt, tel. 918 269 569; horário - todos os dias, das 11h00 às 15h00.