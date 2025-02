É em Bragança, em Trás-os-Montes, terra onde o pão de centeio tem uma forte tradição, que se vai discutir o presente e o futuro da panificação no país. A conferência “Pão Bragançano - Deixar o Pão Falar” realiza-se no Auditório Paulo Quintela, integrada no Festival do Butelo e das Casulas. Acontece entre as 9h30 e as 12h30. Tem entrada livre.

O evento inicia-se com a abertura oficial por Paulo Xavier, Presidente da Câmara Municipal de Bragança. Segue-se uma entrevista conduzida por Paulo Amado, diretor das Edições do Gosto, a Elisabete Ferreira, recentemente distinguida como “Melhor Padeira do Mundo” pela União Internacional de Panificação e Pastelaria. Diretora executiva da Pão de Gimonde, em Bragança, Elisabete é a primeira mulher a receber esta distinção.

Logo depois, o investigador de gastronomia transmontano Virgílio Gomes aprofunda a história do Pão Bragançano, destacando a sua importância cultural e gastronómica. Segue-se uma conversa conduzida pelo chefe André Magalhães, que recebe Amândio Pimenta, lusodescendente e membro fundador dos Ambassadeurs du Pain, associação francesa que promove a panificação artesanal a nível mundial através de publicações, formações e eventos.

A encerrar esta primeira edição, terá lugar o debate “Pensar o Pão em Portugal”, moderado pela jornalista Catarina Moura. O painel contará com a participação da investigadora de gastronomia Olga Cavaleiro, do chefe Óscar Geadas (proprietário do G Pousada e G Restaurante, com uma estrela Michelin, em Bragança), de Luís Afonso, proprietário da Moagem do Loreto, e da chefe Lídia Brás, do restaurante Stramuntana, em Vila Nova de Gaia. O debate abordará a evolução da panificação nos últimos anos e os desafios para o futuro.

“O pão, reflexo da geografia, história, saberes e fazeres, cultura e história. O pão de cada dia. O nosso pão, o de cada terra, o melhor do mundo. Em Bragança celebramos o Pão Bragançano num debate nacional e com futuro”, afirma Paulo Amado.

A iniciativa “Pão Bragançano - Deixar o Pão Falar” é organizada pelas Edições do Gosto, com o apoio da Câmara Municipal de Bragança.