Para a comemoração do primeiro aniversário da Nivà em Matosinhos, a gelataria italiana lançou o desafio ao chef Vasco Coelho Santos, mentor do Euskalduna Studio, no Porto, que no ano passado foi galardoado com uma estrela Michelin a par de Vasco Coelho Santos que foi considerado chef do ano pelos prémios Mesa Marcada e pelo Guia Boa Cama Boa Mesa. O chef foi convidado a criar uma receita original e exclusiva de gelado, e sabor é rabanada.

A sobremesa, que é um clássico de Vasco Coelho Santos, é recriada a rigor em formato de gelado. Para quem conhece os restaurantes Euskalduna, sabe que a rabanada acompanha com gelado de queijo da Serra da Estrela. Por isso, no dia da celebração do primeiro aniversário da Nivà, a loja de Matosinhos também vai ter na carta o gelado de queijo da Serra, de modo a recriar a sobremesa completa.

créditos: Divulgação

Mas este combo apenas vai estar disponível no fim de semana de 12 a 14 de maio. O sabor especial de rabanada estará disponível às sextas-feiras, sábados e domingos até setembro.

Vai ainda ser possível ver Vasco Coelho Santos em ação, na loja da Nivà em Matosinhos, que vai realizar um evento na sexta-feira, dia 12 de maio, a partir das 16h30. Além de poder assistir à criação, ao vivo, do gelado com sabor exclusivo pelas mãos do próprio chef, há animação a cargo do DJ Jó.

A marca baseia-se em receitas artesanais e no respeito pela sazonalidade e pela qualidade e origem controlada dos ingredientes. Há ainda uma arte muito própria na forma de combinar os sabores e esculpi-los, no copo ou no cone. “Não é apenas mais um gelado, é uma experiência que agrada a todos os sentidos”, destaca Alexandre Batata, responsável pela gelataria de Matosinhos.

Há um sabor especial em cada gelado Nivà, seja em copo ou em cone, e ainda os famosos cannolis recheados com a ricotta doce e especial, proveniente da Sicília.

A Nivà nasceu em Turim, em Itália, em 2016, depois de uma paixão de longa data de Diana de Benedetti e do marido Silvio Rivolta pela gastronomia italiana.

Quando assinalaram o primeiro aniversário da gelataria, os fundadores, também eles galardoados com uma estrela Michelin, em 1991 no seu primeiro projeto, o restaurante Bontan, desafiaram quatro chefs Michelin — dois italianos e dois franceses — para criarem os seus sabores de gelado exclusivos.

Foi assim que, em abril de 2017, Marco Sacco, Christian Milone, Mariangela Susigan e Alain Llorca, tornaram-se artesãos de gelado por um dia, e nasceram sabores que acabaram por integrar a carta oficial dos seus próprios projetos. Esta experiência repete-se agora em Portugal.

Atualmente, a Nivà conta com duas gelatarias em Turim, uma em Cannes, em França, e outras duas em zonas emblemáticas de Lisboa. Em 2022, a Nivà abriu no distrito do Porto, em Matosinhos.