“Boa é a vida, mas melhor é o vinho. O amor é bom, mas é melhor o sono”, escrevia o poeta Fernando Pessoa nos anos de 1930. Para que não falte o vinho e procurando contrariar o sono, em favor do amor, a Wines By Heart, a garrafeira na capital que também é restaurante, quer acalentar com boa mesa a noite de São Valentim.

Desta forma, a 14 de fevereiro e para receber os corações enamorados, a ementa preparada pelo chefe Rodrigo Osório, inclui ostra fresca com abacaxi e lima, como entrada, seguida de lavagante e molho bisque ou foie gras com maçã verde e frutos vermelhos.

Para prato principal, os comensais podem optar pela garoupa, caviar e beurre blanc ou o filé mignon com morilles e batata fondant a acompanhar.

No que toca aos apetites doces, a proposta recai na rabanada de brioche com gelado de baunilha e calda de amora.

Wines By Heart Rua Rosa Araújo, nº 35, Lisboa Horários: Garrafeira - 10h00 às 23h00 (segunda a quarta), 10h00 às 23h30 (quinta a sábado). Wine Bar - 12h30 às 23h00 (segunda a quarta), 12h30 às 23h30 (quinta a sábado).

Almoço - 12h30 às 15h30; jantar- 19h30 às 23h00 (segunda a quarta), 19h30 às 23h30 (quinta a sábado) Contactos: 213 540 772 / 967 764 376

Inspirados nas visitas a garrafeiras e wine bars ao redor do mundo, os brasileiros Guilherme, Henrique, Igor e Rômulo identificaram Portugal como o país ideal para criarem um espaço com o objetivo de proporcionar uma viagem por uma garrafeira com mais de 900 referências, e um wine bar com uma coleção de mais de dezenas vinhos a copo, onde se pode apreciar uma cozinha alinhada com o vinho.

O jantar da noite de 14 de fevereiro orça os 55,00 euros por pessoa.