Desde que foi fundada que a história da Baci se vai reescrevendo pelos seus diferentes bombons. Mais do que chocolates, contam verdadeiras histórias de amor que se traduzem numa experiência de sabor verdadeiramente única.

E porque o Natal é o momento certo para surpreender quem mais se gosta, Baci reescreve a sua história de amor, numa colaboração com os designers Dolce & Gabbana.

créditos: Baci Perugina Dolce Vita

Diretamente de Itália, país de origem de ambas as marcas, Baci apresenta a edição limitada Baci Perugina Dolce Vita, que promete despertar os cinco sentidos.

Tudo começa com um recheio suave e fresco com pedaços de limão e cacau que atinge o ápice do crocante com a avelã inteira, revestido por um delicado chocolate branco com notas de baunilha. Cada dentada, será uma explosão extraordinária de sabor e prazer.

créditos: Baci Perugina Dolce Vita

Com cores e gráficos icónicos, a nova edição transmite a personalidade e valores das duas marcas, contando com 35 mensagens exclusivas e originais concebidas pelos estilistas e está disponível nas grandes superfícies de norte a sul do país.