A poucos passos da portuense Avenida dos Aliados e da Ribeira, o chef Miguel Neto convida locais e viajantes a começarem o dia com uma seleção de pão e pastelaria à escolha e diferentes opções de manteigas, compotas, queijos e charcutaria.

No Torel 1884 Suites & Apartments o alinhamento gastronómico continua, sempre à la carte, e inclui iogurte ou leite vegetal servido com diferentes tipos de granola, fruta e cereais, panquecas e ainda ovos em versão benedict, royal, escalfados ou mexidos. Para acompanhar, propostas como sumo natural, sumo multivitamínico ou espumante juntam-se à habitual carta de bebidas do restaurante.

Anthony Bourdain disse que “a boa comida é, na maior parte das vezes e quase sempre, comida simples” e essa máxima volta a aplicar-se neste novo menu disponível apenas aos sábados (entre as 12h30 e as 15h30) no Bartolomeu Bistro & Wine, um espaço que bebe inspiração ao navegador português do século XV Bartolomeu Dias.

De portas abertas desde 2019, o Torel 1884 Suites & Apartments é composto por dois edifícios: na Rua Mouzinho da Silveira, um palacete do século XIX acolhe o “hotel” propriamente dito - onde se encontram os 12 quartos e suites, assim como as áreas comuns -; e, a poucos metros deste, na Rua das Flores, um edifício com 11 apartamentos. As rotas marítimas e comerciais percorridas pelos navegadores portugueses e as descobertas que fizeram serviram de inspiração para o conceito do Torel 1884 Suites & Apartments.

As reservas neste Lazy Saturday Mornings podem fazer-se através do e-mail info@bartolomeu.com.pt ou pelo telefone 226 090 003.