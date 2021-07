A partir deste mês de julho, todos os dias, é possível degustar os pratos da nova Carta da Casa do Lago, com a assinatura do chefe de cozinha Pedro Inglês Marques. Aos sábados, a proposta é diferente. Entre as 13h00 e as 16h00, decorre o “piquenique mais chique da cidade”, como o apelida o Pestana Palace Lisboa. A refeição decorre num dos recantos do relvado do jardim do hotel e apresenta, entre outras sugestões, salmão fumado, Queijo de Azeitão, seleção de charcutaria de porco preto, compota de tomate, pães, e croissants, pastelaria variada.

Pestana Palace Lisboa, Casa do Lago. Pestana Palace

Já a nova Carta da Casa do Lago tem uma inspiração internacional, com sugestões para os meses mais quentes do ano, assim como a Carta de Mocktails, com fruta e infusão de ervas. Como sugestão, destaca-se a Yakisoba de frango com legumes acompanhada por rebentos de soja e molho tonkatsu caseiro ou a Garoupa em tranche com especiarias, legumes assados e arroz. Como proposta de sobremesa, a escolha recai na Tarte de limão merengada e sorbet de framboesa. Existe também uma ementa dedicada a crianças até os 12 anos.

A Carta de Bar, para saborear a qualquer hora do dia, conta com uma seleção de gins, mojitos e outras sugestões, especialmente preparados pelo mixologista da Casa do Lago.

Pestana Palace Lisboa Rua Jau, nº 54, Lisboa Contactos: Tel. 213 615 600

O piquenique orça os 30 euros por adulto, com as crianças até aos sete anos a não pagarem. Dos oito aos 14 anos a refeição fica nos 15 euros. Bebidas não incluídas.