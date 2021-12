A Glovo e o Pingo Doce juntaram-se para iniciar entregas de refeições prontas dos restaurantes Comida Fresca do Pingo Doce.

No Restaurante Comida Fresca Pingo Doce é possível encontrar uma ementa completa, da sopa às bebidas, passando pelos pratos de peixe e carne, possibilitando aos utilizadores a escolha de uma refeição variada para todos os gostos.

No total são 25 lojas Pingo Doce, espalhadas por todo o país, a partir das quais os utilizadores da Glovo já podem encomendar todos os pratos a que estão habituados como o Bacalhau à Brás, Arroz de Pato, os peixes grelhados, como o Robalo e a Dourada, os churrascos de frango, mas também as sobremesas como o Pudim de Ovos Familiar e a Mousse de Chocolate.

Com pratos a partir dos 4,99€, é possível fazer uma refeição completa com sopa e sobremesa por 7,47€.

As refeições podem ser encomendadas a partir dos restaurantes do Pingo Doce em Braga, Matosinhos, Coimbra, Marina de Lagos, Corroios, Leiria, Torres Vedras, Santarém e também em Lisboa, através das lojas de Telheiras, Olivais e Tomás Ribeiro, por exemplo, assim como nas zonas circundantes da capital, como Alverca, Linda-a-Velha ou Odivelas.

Para encomendar basta aceder à aplicação da Glovo e escolher as opções preferidas, entre as propostas de almoço, jantar ou lanche do Pingo Doce.