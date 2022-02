Seguindo o ritmo a que vai sendo recuperada a energia da Baixa do Porto, o Bar das Cardosas reabre o seu espaço, onde voltam a brilhar as combinações refrescantes de cocktails e aperitivos com assinatura InterContinental.

Prepara-se um regresso ao detalhe, mas num registo, sobretudo, familiar, já que se retomam as rotinas de alguns dos serviços mais procurados pelos visitantes.

Assim, no dia 11 de fevereiro, a partir do momento em que se marcarem as 15h00 num dos edifícios históricos vizinhos, a Torre dos Clérigos, as atenções estarão viradas para a entrada principal do hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, o acesso privilegiado para chegar até ao Bar das Cardosas.

O reencontro requer um serviço à altura das expectativas dos clientes mais inquietos com a reabertura e, para isso, recupera-se um dos cartões de visita – o tradicional Afternoon Tea. Entre chás premium, scones de receita original e sanduíches, mantém-se a variedade de um lanche inspirado na realeza para desfrutar, a partir de agora, todos os dias, num ambiente com as características que bem conhecemos: privado e acolhedor.

Afternoon Tea créditos: Bar das Cardosas

Quase sem se dar conta, começa o cair da tarde e para a ocasião o Bar das Cardosas recorda a experiência dos Wine Flights, fazendo jus à íntima ligação que partilha com o vinho.

De olhos postos sobre a inconfundível Avenida dos Aliados volta a ser possível degustar três copos de diferentes categorias vínicas, destacadas mensalmente com base no seu produtor, casta ou região de origem.

E se estes não forem suficientes, o bar apresenta ainda uma renovada carta de 36 opções de vinho a copo, mais de 30 referências de vinho do Porto, não esquecendo os 28 nomes listados na categoria de Whiskey.

créditos: Bar das Cardosas

Com a noite bem instalada, o destaque vai para o Aperitivo, uma reinterpretação da tradição da cultura de bares italianos, que fará companhia à extensa carta de cocktails disponíveis.

Espera-se uma abertura em pleno e com novidades que irão colocar o Bar das Cardosas no roteiro de atividades dos próximos meses.

Para já, e como forma de celebração, serão oferecidos dois cocktails pelo preço de um – oferta apenas disponível entre as 18h00 e as 21h00, dos dias 11, 12 e 13 de fevereiro.