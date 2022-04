Depois de ter sido lançada no metaverso de forma irónica, a Heineken Silver, a primeira cerveja ‘virtual’ do mundo, chegou à vida real e já está disponível em Portugal.

A mais recente inovação da marca Heineken foi apresentada de forma oficial no Garagem Lisboa, num evento que contou com diversos convidados, entre os quais embaixadores digitais e figuras públicas.

Como todas as cervejas do portfólio da marca, Heineken Silver é cuidadosamente produzida com os mesmos ingredientes de origem natural, incluindo a famosa levedura tipo-A – o que se traduz na mesma qualidade premium –, mas com a promessa de um sabor extra-refrescante.

Apresenta um teor alcoólico mais baixo (4%) e é elaborada através de um processo de produção com guarda à temperatura de -1.ºC, o que lhe confere um sabor extra-refrescante e um final delicado, tornando o seu consumo mais acessível.

O icónico rótulo verde deu origem a um novo tom, mais fresco e turquesa, que o distingue de uma Heineken original.