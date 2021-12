A Praça lisboeta preparou 12 cabazes de Natal temáticos repletos de produtos portugueses

O presente mais prazeroso é provavelmente aquele que se come e bebe. Por isso, a Praça, instalada no Hub Criativo do Beato, criou este ano 12 cabazes de Natal para oferta com preços que variam entre os 12 euros e os 74 euros. Há cabazes para todos os gostos: os destinados aos apreciadores de vinho (entre 28 euros e 74 euros), - com seleções que convidam a desfrutar dos sabores da região do Douro, do Dão, das Caldas da Rainha, e até de uma viagem pelas ilhas do Pico e da Sicília - e os cabazes que não dispensam as iguarias nacionais (entre 12 euros e 74 euros) que incluem entre outros, produtos de charcutaria, vinhos, azeite e azeitonas, doces artesanais, pão alentejano e até o bacalhau para a ceia de Natal.

Entre os cabazes disponibilizados pela Praça, encontramos, entre outros, o “Incontornável” (12 euros), “A grande escolha da Praça” (74 euros), “Ceia de Natal” (55 euros), “Portuguese Flavours” (46 euros).

créditos: Praça

Na ceia de Natal não podem faltar os doces tradicionais com o seu cheiro a canela e raspas de limão a perfumar o ar. Por isso, pela primeira vez, a Praça disponibiliza para encomenda, doces de Natal caseiros feitos pela própria equipa. Joana Xardoné, a chefe pasteleira da Praça, foi ao baú recuperar as receitas dos avós e pôs as mãos na massa. “Com amor”, diz a própria, e feitos à maneira antiga, seguindo as receitas tradicionais sem saltar qualquer passo, saem Sonhos, “Filhozinhas” e ainda um bolo de chocolate cremoso, perfeito para amantes de chocolate sem ser demasiado doce. Mas, como uma refeição de Natal não se faz só de doces, o Peru para o almoço de 25 também está disponível. Este, disponível na Praça, é biológico e da Quinta da Coitena.

As entregas dos cabazes para oferta são feitas de segunda a sexta-feira entre as 10h00 e as 22h00 no serviço “Praça Entrega”. Para encomendar os doces de Natal e o Peru, as reservas têm de ser feitas até 17 de dezembro e as entregas são feitas entre 23 e 24.

créditos: Praça

A Praça abraçou a iniciativa de ajudar a criar melhores condições de ensino para os alunos da Escola EB1 do Beato. Esta escola pública acolhe alunos entre os três e os dez anos e é uma das que está identificada pelo Governo por se inserir numa área económica e social desfavorecida, onde as famílias enfrentam vários desafios diariamente. Na lista das necessidades encontra-se, além da reabilitação das salas, a falta de materiais didáticos como um globo, jogos e até brinquedos para os mais pequenos.

Ao adquirirem algo no site da Praça, os compradores podem doar o valor que pretenderem para ajudar esta causa e, com um donativo de 3 euros, recebem um cartão de Natal feito pelas próprias crianças.