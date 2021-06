Com rúcula, crispy bacon, crocantes pops de frango e molho kebab, a nova Pizza Pops vem reforçar o slogan da marca “Vamos passar mais tempo juntos”, seja em família, com amigos ou colegas de trabalho.

Desta forma, para que os portugueses “entrem” em campo no apoio à equipa de todos nós, a Telepizza apresenta o “Menu Futebol” por 22,25 euros, pensado para quatro a cinco pessoas. Menu que inclui a Pizza Pops em formato King Size (diagonal de 53 cm), quatro pães de alho e uma bebida de 1,5 l à escolha.

As encomendas, com entrega gratuita ao domicílio (até às 00h00), podem ser feitas através do site, app ou do contacto da loja Telepizza. Também é possível fazer a refeição numa das lojas físicas ou realizar o pré-agendamento do pedido para take-away, levantando na loja à hora marcada.

Para além das 142 lojas físicas, a Telepizza disponibiliza ainda o programa de benefícios “My Telepizza” para os clientes mais fiéis, através da sua loja online e da app.