À mesa do Camélia Brunch Garden não falta uma versão vegan de bifana

O Camélia Brunch Garden, situado na Foz do Douro, apresenta anualmente as suas novidades inspiradas nos sabores do mundo. “Procuramos sempre revolucionar a nossa oferta de alguma forma, mantendo os clássicos de brunch que os nossos clientes tanto apreciam, mas surpreendendo-os com algumas criações mais irreverentes em todas ou quase todas as categorias da nossa carta”, sublinha Pedro Bateira, sócio do Camélia Brunch Garden.

“Uma vez que estamos numa temporada mais fresca, a ideia é oferecer algo mais reconfortante e guloso para que os clientes tenham uma experiência de brunch mais aconchegante e acolhedora. Por isso mesmo apostamos em novidades quentes como as Papas de aveia, mas também as sandes inspiradas no Croque Monsieur e na Croque Madame francesas, e até na tradicional bifana portuguesa, ao recriamos a nossa Seitana vegan”, acrescenta José Freitas, também sócio do projeto.

Scotch eggs. créditos: The Foodies Club

Na categoria das Entradas de Partilha entram os novos Scotch eggs (6,5 euros) - um Ovo envolto em mistura de carne e especiarias, panado, mayo de raiz forte - e à secção dos Ovos juntam-se os Ovos mexidos com bacon (8 euros) - um clássico de pão d’avó, ovos estrelados e bacon.

Nas Bowls Doces há agora Papas de aveia quentes (6 euros) - com aveia, café, bebida de amêndoa, banana e chocolates.

Croque Madame. The Foodies Club

Para o almoço, na categoria das Bowls Quentes, entra uma nova Bowl de salmão (15 euros) - que inclui taco de salmão glaceado com molho tipo Bearnês, puré de batata, alcaparra e funcho. E na secção do Pão entram três novidades: a Sandes de frango (10 euros) - com pão d’avó, frango confitado e grelhado com cebolada avinagrada, queijo gouda e batata frita com maionese de pickles; a Sandes vegan (9 euros), também conhecida como Seitana - com pão d’avó, Bifanas de seitan acompanhado de salada de cebola caramelizada e soja. Por último, nas sandes, destaque-se a Croque Madame (9 euros) - um pão tostado com manteiga, recheado com presunto serrano e queijo Gouda, molho bechamel e Gouda gratinado com ovo estrelado.

Cocktails. The Foodies Club

Passando agora para as bebidas há também novos sumos naturais e cocktails para acompanhar os pratos. Nos sumos naturais entra o Sumo de frutos vermelhos, laranja e hortelã, o Sumo de abacaxi, gengibre e hortelã e ainda o Sumo de maracujá, manga e pêssego - todos eles a 3,5 euros. Nos cocktails, por sua vez, entra o Cocktail Flor Café - com Macieira cremosa, licor de café e whisky -, o Cocktail Amor Perfeito - com Havana especial, pedras e puré de maracujá e sumo de limão - e o Cocktail Camélia Rose - com gin Pink, água tónica, xarope de amora, espuma de gengibre - todos eles também a 7 euros.

O Camélia Brunch Garden, situado na Cantareira na Foz do Porto, encontra-se aberto todos os dias, de segunda a sexta, entre as 10h00 as 20h00 e, ao sábado e domingo, das 9h00 às 20h00. O espaço conta ainda com uma esplanada coberta e pet friendly.