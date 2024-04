Produtores de todo o país juntam-se em Vila Alva, povoado tipicamente alentejano, para a celebração da gastronomia e do vinho, em ambiente de festa. Pelo aglomerado rústico, por entre as 13 adegas, no Largo da Fonte ou na Praça da Igreja Matriz, vão estar em prova mais de 250 referências de vinhos de 35 pequenos produtores de todo o país, a par com as comidas típicas da região. A organização cabe ao Enóphilo e ao produtor XXVI Talhas e conta com o apoio do município de Cuba.

“É dia de trânsito congestionado até porque acolhemos mais visitantes do que os habitantes da povoação. O ano passado recebemos cerca de meio milhar de pessoas. Foi indiscritível o ambiente que se criou”, refere alegremente Alda Parreira, uma das mentoras do projeto, e representante da marca XXVI Talhas, juntamente com o irmão Daniel Parreira. “Este projeto é muito mais do que um encontro em redor do vinho e dos petiscos. É um convite a que nos descubram, a que sejam contagiados pelas maravilhas que esconde o interior profundo do nosso país, nomeadamente o Alentejo”, continua.

Este ano, na véspera, dia 10 de maio, há uma novidade “Chefs na Vila” com os chefs João Narigueta (Poda, Híbrido) e o Filipe Ramalho (Páteo Real), que irão preparar uma refeição a quatro mãos para vinhos de três produtores: XXVI Talhas, Mainova e Joaquim Arnaud. A degustação terá início às 20h00, na adega do Mestre Daniel, a casa dos XXVI Talhas, em Vila Alva. A refeição orça os 75€ por pessoa.

créditos: Enric Vives-Rubio

Para Luís Gradíssimo, do Enóphilo, a quem cabe a organização, pelo segundo ano, do Vinho na Vila, esta iniciativa é “das mais genuínas e pitorescas”, nas quais está envolvido. “Depois da edição de 2023, os habitantes envolveram-se intimamente com o projeto, retocam a cal das paredes para avivar a brancura e abrem as portas das próprias casas para acolher os forasteiros que chegam de todo o país. É único”.

Do programa consta a Prova de Vinhos que conduz a visita por mais de uma dezena de adegas da aldeia, muitas delas fechadas ao público durante o ano, onde estão espalhados os produtores com os vinhos para a degustação. A par inclui-se a Rota dos Petiscos, com enchidos e queijos regionais, entre outras surpresas alentejanas, a provar nas adegas.

créditos: Enric Vives-Rubio

A partir das 20h30, é servido o Jantar com Vinho, no largo da Igreja Matriz de Vila Alva, para dar protagonismo à comida tradicional alentejana harmonizada com vinhos do produtor XXVI Talhas.

Até ao momento estão confirmados os seguintes produtores: XXVI Talhas, Ladiladi, Hugo Mendes, 1000 Curvas, Horácio Simões, Artisans Terroir, Adega Marel, Curativinho, Courelas da Torre, Legado das Talhas, Gardunha Sul, Adega Vidigueira, Quinta da Pigarça, Joaquim Arnaud, Maquete, Vinhos Desviso, FR Winemaker, Serenada, Quinta de Catralvos, Herdade do Rocim, Quinta do Piloto, Honrado, Poema, Talha de Frades, Amoreira da Torre, Gerações da Talha, João M. Barbosa Vinhos, Alto da Serra, Confraria do vinho de talha de Cabeção, Natus, Mainova e Cas’Amaro.

Os bilhetes para as diferentes iniciativas podem ser adquiridos na Worten, Fnac e outros locais habituais.