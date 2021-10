O Centro Colombo prepara-se para aumentar a sua oferta de restauração com a chegada da La Brasserie de L’Entrecôte. Com abertura prevista para dezembro, o restaurante especializado em entrecôte é a aposta do Centro para diversificar e diferenciar a sua lista de opções para almoçar e jantar.

Com mais de 25 anos de história, a La Brasserie de L’Entrecôte é conhecida pelo seu prato único de entrecôte fatiado, tenro e suculento, servido com um molho complexo e aromático, confecionado a partir de 18 ingredientes. A clássica batata frita à francesa servida à discrição é o acompanhamento perfeito.

Na carta também não vão faltar deliciosas entradas, desde a salada verde com nozes crocantes e molho vinagrete ao camarão com cogumelos e espargos ao molho espumante, assim como sobremesas, como o bolo fondant de chocolate e a sopa de morangos com gelado e canela. Além disso, o restaurante terá uma excelente seleção de vinhos das principais regiões do país.

O espaço vai dispor ainda do menu executivo ao almoço, de segunda a sexta-feira, serviço delivery e take away, e do menu Brasserie à La Maison, que permite a finalização do entrecôte em casa.

A La Brasserie de L’Entrecôte do Colombo vai ocupar 273 metros quadrados, prometendo um ambiente acolhedor e intimista que criará o requinte e envolvência característicos da brasserie francesa.