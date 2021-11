A alimentação low carb propõe a diminuição de alimentos ricos em carboidratos, como o pão, massas e preconiza o consumo de proteínas, como ovos, peixe, carne, peixe, assim como gorduras de boa qualidade provenientes do azeite e frutos secos. Uma dieta que introduz mais vegetais pobres em carboidratos e ricos em fibras, como o espinafre, frutas e afasta alimentos industrializados e processados.

Ponto de partida para o novo desafio em forma de livro da equipa Paleo XXI, Francisco Silva e Paula Ruivo. Em “Com sal e sabor, Paleo XXI” (edição IN), a dupla convida para a formulação das receitas Alessandra Losacco Scorvo, entusiasta da alimentação low carb e do jejum intermitente. Alessandra, brasileira de nascimento, reside em Portugal há 20 anos, é professora de inglês e bloguer.

Desta forma, o trio deitou mãos à obra para nos propor dezenas de receitas sem qualquer tipo de açúcar. Entre as preocupações na preparação das receitas, as de usar farinhas com menor quantidade de hidratos de carbono, alternativas com e sem derivados de leite, com e sem ovos.

créditos: Edições IN

O resultado é uma obra em 192 páginas que nos propõe uma mesa sem complicações, mesmo para quem se preocupa com a gestão do peso. Lulas e camarão ao tomilho, Pão de tomate e chouriço, Risotto de cogumelos, Bolachinhas de pecã, entre outras receitas apresentam-se ao leitor numa obra profusamente ilustrada e com sugestões para diferentes momentos do dia e vários tipos de refeição. “Não precisamos de sacrificar o sabor para ter uma alimentação mais saudável”, dizem-nos os autores de “Com sal e sabor, Paleo XXI”.

De recordar que Francisco Silva, criou a marca Paleo XXI que deu origem à Associação Paleo XXI. “É, assim, um impulsionador de um modelo alimentar e estilo de vida que tem modificado vidas, gerando interesse e curiosidade de muitos que se vão juntando a este movimento”, lemos na apresentação à obra.

créditos: Edições IN

Paula Ruivo junta-se em 2016 à moderação do grupo “Paleo Descomplicado” e, com o Francisco, desenvolve projetos com base na Associação Paleo XXI: publicação de revistas, livros onde se destacam “Cozinha Paleo XXI”, “Flor e os Alimentos Saudáveis” e “Doce Tradição”.

O livro conta com prefácio de Alexandra Vasconcelos, especialista em Nutrição Celular Ativa e autora, entre outros títulos, do livro “O poder do jejum intermitente”. Diz-nos a especialista: “as receitas apresentadas nesta fantástica e imaginativa compilação respeitam os nutrientes fundamentais e as regras nutricionais que considero mais saudáveis”.

créditos: Edições IN

O conceito Paleo XXI, “propõe a (re)aproximação ao regime alimentar (e de vida, se possível) para o qual nossa espécie está geneticamente adaptada. Da mesma forma que estamos geneticamente adaptados à gravidade, à concentração de oxigénio da atmosfera, à temperatura do planeta, pois estas são as condições que conduziram à nossa evolução! A ‘dieta’ com a qual evoluímos moldou os nossos genes”, lemos no site de divulgação da Paleo XXI. No fundo, um regime alimentar que prima pela ausência de produtos refinados, alimentos processados/aditivados e o uso abundante de grãos de cereais.