Terrace Lounge 360º, Espaço Porto Cruz, no Porto

É considerado um dos rooftops com melhor vista sobre a cidade do Porto, e não é para menos. Localizado no topo do edifício do Espaço Porto Cruz, com morada no Cais de Gaia, o Terrace Lounge 360º oferece uma visão panorâmica com o casario da Ribeira, o rio Douro, a ponte Dom Luís I e o Mosteiro da Serra do Pilar. O local perfeito para levar a mãe a desfrutar de um pôr do sol digno de filme, acompanhado por um dos vários cocktails de assinatura, com base de vinho do Porto, e música para animar.

Divulgação

Casario, Gran Cruz House, no Porto

O Restaurante Casario – cujo nome é inspirado precisamente no cenário histórico que rodeia a Gran Cruz House, o boutique hotel onde está inserido – pretende proporcionar viagens inesquecíveis em torno da gastronomia portuguesa e dos vinhos do Douro e Porto. Com cozinha assinada pela dupla de chefes Miguel Castro e Silva e José Guedes, acaba de lançar um novo menu que promete surpreender as mães amantes dos melhores sabores nacionais. A esplanada com vista para o rio Douro é a cereja no topo do bolo para um almoço de domingo em família.

créditos: Luís Ferraz / Gran Cruz House

Terraçu’s, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro

Com o sol à espreita, fica mais fácil convencer a família a viajar até ao Douro para um momento gastronómico diferente. Na esplanada do Terraçu’s, o primeiro restaurante a integrar o movimento Slow Food no Douro, é possível desfrutar de uma cozinha repleta de ingredientes frescos, da época e da região, que chegam de pequenos fornecedores das proximidades. Se a isto juntarmos as vistas desimpedidas para as vinhas centenárias da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, ficam reunidos os ingredientes para uma deliciosa tarde primaveril para celebrar com as mães.

créditos: Francisco Nogueira/O Apartamento

Pica-pau, em Lisboa

É inquestionável: os pratos das nossas mães são sempre os melhores, mas, num dia em que lhes queremos dar descanso, nada como aproveitarmos para as celebrar à mesa, com sabores familiares e que elas nos ensinaram a apreciar. Na esplanada do Pica-Pau, ao Domingo o prato do dia é Cabrito assado com arroz de forno, mas o menu tem sugestões tradicionais para todos os gostos, do Bacalhau à Brás à Açorda de gambas, do Arroz de tamboril e camarão às Bochechas de porco alentejano, tudo com a assinatura do chef Luís Gaspar.

Divulgação

Lota d’ Ávila, em Lisboa

O nome deixa adivinhar a localização da mais recente marisqueira da cidade. A Lota D’Ávila não só tem diferentes ambientes dentro do restaurante – caso da barra à entrada a remeter para uma verdadeira lota de pesca, ou a zona de refeições mais ampla, de temática balnear –, como tem duas esplanadas: uma em plena Avenida Duque de Ávila, e ainda um pequeno terraço nas traseiras, para refeições mais recatadas, ideias para celebrações em família. A carta é a mesma em todo o espaço, com opções clássicas de peixe e marisco, cozido, grelhado ou ao sal, e que pode ser escolhido diretamente nas pistas de gelo.

créditos: Luis Ferraz

Cavalariça, em Évora

Refugiado dentro do mítico Palácio dos Duques de Cadaval, em Évora, a dois passos do Templo de Diana, o restaurante Cavalariça, do chef Bruno Caseiro, conta com interiores do designer Jacques Grange, complementados por um pátio de inspiração andaluz desenvolvido por Louis Benech. As duas árvores já plantadas no espaço, uma nespereira e uma figueira, a torre cónica ao fundo sobre um arco, as paredes brancas e o pavimento telúrico foram o mote para o desenvolvimento de um pátio de inspiração mourisca e são o cenário ideal para surpreender as matriarcas, e para lhes provar que podem sempre confiar nas nossas sugestões.

créditos: Francisco Nogueira

Bistrô by Vista, em Portimão

O Bela Vista Hotel & Spa, além de uma ala totalmente nova, com 20 quartos a estrear, acaba de abrir para a nova temporada o Bistrô by VISTA, numa abordagem mais descontraída à cozinha de João Oliveira no estrelado Vista, onde mães, filhos e o resto da família podem provar clássicos do chef – como a Gamba do algarve com molho XO – pratos típicos algarvios revisitados – caso da incontornável Cataplana de marisco –, mas também um conjunto de tapas e finger food, ideais para quem privilegia as espreguiçadeiras. A vista privilegiada sobre o mar, e a localização estratégica perto da piscina compõem a surpresa que qualquer mãe vai adorar.

créditos: LUIS FERRAZ / BELA VISTA HOTEL & SPA

Nana on The Beach, em Armação de Pêra

Com inspiração nos melhores sabores mediterrânicos, com vista para o mar e para a reserva natural, este bar de praia em Armação de Pera conta com a excelência do serviço do Vila Vita Parc, num ambiente perfeito para celebrações pelo dia fora. Mil-folhas de beringela, creme de queijo de cabra e azeite de ervas, ou Orzos com almôndegas de cordeiro podem ir sendo petiscados entre brindes, gargalhadas e, quem sabe, mergulhos no mar ali ao lado.

créditos: FILIPE FARINHA / STILLS

Reid’s Palace, A Belmond Hotel, no Funchal

Se há tradição que se prolonga há décadas no icónico Reid’s Palace, e que nunca deixa de ser um sucesso, é o chá da tarde. Servido com pompa e circunstância na esplendorosa varanda daquele que é o hotel mais antigo da Madeira, o “Afternoon Tea” (39 euros por pessoa) mantém o menu que fez as delícias de figuras como Winston Churchill ou a Imperatriz Sissi: uma seleção deliciosa de mini-sanduíches, scones caseiros servidos ainda quentes e miniaturas de pastelaria fina, acompanhados por uma seleção de 24 chás e a possibilidade de uma taça de champanhe. Tudo isto com uma vista soberba sobre a baía do Funchal.