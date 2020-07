6. @youmakepizza

Nesta conta, criada a pensar em todos os apreciadores de pizas, não se veem apenas imagens que nos deixam a babar. Também há fotografias divertidas, de pessoas que não têm problemas em vestir roupas com padrões de piza, de mulheres que gostam de tomar banho com uma caixa de piza ao lado e até de crianças que devoram fatias de piza enquanto brincam. Os que gostam de pôr as mãos na massa também encontram aqui receitas.

7. @brotherbrunopizzadeliandbagel

Fundada em 1976, esta empresa de Wayne, em Nova Jérsia, nos EUA, especializou-se em pizas doces, que dizem ser a sobremesa ideal para todas as ocasiões. Na sua conta no Instagram, são muitas as fotografias que publicam e também as imagens que os clientes partilham. Os mais gulosos vão babar em frente ao ecrã. A aposta nas redes sociais para promover as suas criações é assumida no seu site.

8. @pizzalocale

Apesar de não serem tãos famosas como as italianas, as pizas turcas, com uma massa mais fina, também são muito apreciadas em diferentes partes do mundo. Em Izmir, Cesme, Aydin, Istambul, Eskisehir e Antalya, na Turquia, a rede de pizarias Pizza Locale, são muitos os clientes que já não passam sem elas. Além de pizas salgadas, também confecionam pizas doces, como se pode ver nas imagens e nos vídeos que partilham.

9. @facimmecena_pizza

Localizada em Arzano, a pizaria Facimmece' na PIZZA, um projeto do empreendedor Emanuele Mazzola, é uma pizaria como tantas outras com uma diferença. Os muitos que lá vão regressam quase sempre. Nesta rede social, são muitas as imagens que despertam a gula. As pizas em forma de estrela e as que levam batatas fritas figuram entre as mais populares mas as muitas propostas doces também seduzem.

10. @pizzafabbricabali

Em Canggu, em Bali, na Indonésia, a Pizza Fabbrica é uma pizaria muito popular. Apesar de estarem longe de Itália, os proprietários garantem a melhor qualidade italiana. Além de pizas, também servem panzerotos e panuozos, outras especialidades do país. Nas redes sociais, são muitas as fotografias divertidas que gostam de partilhar com os que os seguem. Também gostam de promover projetos locais.