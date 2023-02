Nas redes sociais, Rita Wessling é conhecida como Frau Glória, um nome, mas também um projeto centrado na publicação diária de receitas fáceis e saudáveis. Rita, para além da produção de conteúdos em vídeo e fotografia, já lançou vários e-books de receitas, desenvolve workshops online e ações para empresas ou grupos de amigos. A vida desta profissional da comunicação ganhou recentemente uma nova dimensão. Rita é agora mãe da Maria Clara.

Formada em gestão e marketeer de profissão, Instagramer, Frau Glória mantém uma relação de proximidade com os que seguem as suas publicações. É disso exemplo a receita de um “arroz doce” que prescinde do arroz para dar uso à aveia. Uma receita “que tem sido um sucesso no Instagram”, como nos conta a própria Rita Wessling, que acrescenta: "a ideia de comer uma sobremesa como o arroz doce ao pequeno-almoço, agora é possível, fazendo um upgrade às papas de aveia tradicionais. Fica delicioso, fácil de fazer e é saudável pois não tem ingredientes refinados, além de ser isento de glúten”.

Abaixo, encontra a receita do “arroz doce” reinventado de Frau Glória.