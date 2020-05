Com apenas dois ingredientes (açúcar branco e água) conseguimos obter as mais variadas texturas para enriquecer, rechear ou decorar os mais diversos pratos culinários.

Partilho os pontos de açúcar mais comuns, que andavam dispersos pelo meu caderno de notas, na esperança de ajudar as "almas perdidas" .

Devemos utilizar utensílios de plástico ou madeira uma vez que a calda de açúcar adere "em demasia" aos utensílios de metal. Contudo, aqui fica um "truque" para limpar a panela onde fizemos a calda de açúcar: antes de lavar, levar novamente ao lume para que o açúcar que ficou agarrado derreta bastando, de seguida, passar por água morna.

Antes de começar, um aviso à navegação! Há três formas de avaliar o ponto de açúcar:

- Com um termómetro (medindo a temperatura);

- Com um pesa xaropes (uma espécie de termómetro que mede a densidade da calda de açúcar, graduado em Baumé);

- Escumadeira, processo artesanal sendo, por isso, o menos "fiável".

A forma mais prática, fácil, segura e completa é, sem dúvida, a avaliação utilizando um termómetro.

Doze Pontos de Açúcar

1. Calda de Açúcar/ Ponto Fio Fino: ponto de açúcar com 101.º C de temperatura. É especialmente utilizado para fazer xaropes e calda. Se puxarmos o fio com um garfo este irá desfazer-se facilmente com água.

Proporção: 190 ml de água para 250 g de açúcar.

Preparação: Levar o açúcar ao lume, juntamente com a água, deixando ferver até atingir a temperatura de 101 ºC.

2. Ponto de Fio Forte: ponto de açúcar com 105.º C de temperatura. É especialmente utilizado para recheios e geleias. Se colocarmos a calda numa taça com água, constatamos que o fio é mais denso que o fio formado pela calda de açúcar.

Proporção: 190 ml de água para 250 g de açúcar.

Preparação: Levar o açúcar ao lume, juntamente com a água, deixando ferver até atingir a temperatura de 105 ºC.