Três receitas de arroz económicas e simples, um antidoto anti-inflação

A receita de Arroz Oriente basmati com frango e caril serve aproximadamente três doses, tem um tempo médio de preparação de 30 minutos e um custo médio por dose de 2,1 euros. No que toca à preparação da receita, esta não podia ser mais simples: passe o arroz por água num coador e adicione o arroz (lavado) a um tacho com um fio de azeite. De seguida adicione uma chávena de água quente, uma pitada de sal e uma casca de limão, tape e deixe cozinhar em lume brando por cerca de 12 minutos.

Numa frigideira larga coloque a cebola picada e o azeite, adicione ainda a malagueta picada e o caril em pó. Deixe cozinhar por cerca de dois minutos. Adicione o tomate em cubos e polpa de tomate. Por fim acrescente o leite de coco e tempere com sal e pimenta preta a gosto. Deixe cozinhar por cerca de oito minutos. Retire do lume e triture com a varinha mágica ou na liquidificadora. Corte o frango em tiras e tempere com uma pitada de sal e pimenta. Coloque o frango a fritar numa frigideira com um fio de azeite. Quando começar a ficar tostado adicione o molho de caril e deixe cozinhar mais cinco minutos. Sirva o frango em molho de caril com coentros, sumo de lima e arroz basmati cozido.

Arroz Oriente

Já a receita de almôndegas vegetarianas com Arroz Oriente basmati tem um tempo de preparação a rondar os 25 minutos. O custo médio por dose é 1,3 euros. A receita origina quatro doses. Mãos à obra: comece por cozer o arroz basmati num tacho com o dobro da quantidade de água e uma pitada de sal, deixe em lume brando por cerca de 15 minutos.

Num processador de alimentos misture as lentilhas, farinha de aveia, cebola cortada grosseiramente, alho em pó, massa de pimentão, sal e pimenta e triture tudo até obter uma pasta. Coloque uma frigideira em lume forte com um generoso fio de azeite, com as mãos molhadas molde bolinhas com a pasta de lentilhas e coloque a fritar. Deixe por dois a três minutos de cada lado ou até estar tostadinho e reserve. Na mesma frigideira prepare um molho de tomate, misture os tomates cortados com a polpa, orégãos, sal e pimenta. Deixe cozinhar por cerca de cinco minutos, coloque também brócolos ou bimis a saltear com um fio de azeite e uma pitada de sal. Sirva o arroz basmati com as almondegas de lentilhas, molho de tomate e bimis.

Com tempo médio de preparação de 30 minutos e em apenas cinco passos, consegue confecionar quatro doses deste Arroz de Polvo por um custo médio de 2,7 euros cada uma . Aqui, as estrelas são o Arroz Oriente Longo Extra e o polvo. A receita é simples: coloque o polvo numa panela de pressão coberto com água e deixe cozer por cerca de 15 minutos.

Arroz Oriente

Num tacho coloque o azeite com a cebola picada, em seguida adicione os dentes de alhos picados e o pimento vermelho cortado em cubos. Passados dois minutos adicione o tomate também cortado em cubos e se necessário adicione um pouco de água e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos. Corte o polvo em pedaços, misture a água de cozedura do polvo com água quente para obter 600 ml de água (ou 2 + 1/2 chávenas) e adicione ao tacho o polvo em pedaços, arroz oriente e a água de cozedura do polvo. Tempere com sal e pimenta preta a gosto e deixe cozinhar por cerca de 12 minutos. Sirva o arroz de polvo com salsa fresca picada.