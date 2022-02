Se por um lado, não há como desmentir que os pequenos gestos são os que verdadeiramente importam, por outro lado, há quem diga que a melhor forma de se conquistar o coração de alguém é através da comida. E se puder juntar o melhor dos dois mundos?

Inspire-se nestas deliciosas sugestões da Flama e prepare um jantar especial repleto de amor para aquela pessoa de quem gosta tanto.

Para começar... Húmus de beterraba

Comece este jantar especial com um húmus de beterraba: saudável e com um tom rosa inconfundível, fica pronto em apenas alguns minutos e é perfeito para partilhar com quem acrescenta amor a todos os seus dias.

Húmus de beterraba créditos: Flama

Ingredientes

200 g de grão de bico

1 beterraba cozida

1 dente de alho e um fio de azeite

Sal q.b.

Pimenta q.b.

Modo de preparação

Junte 200 g de grão de bico, 1 beterraba cozida, 1 dente de alho e um fio de azeite.

Depois, basta temperar com sal e pimenta a gosto e triturar tudo com a nova varinha mágica 2031FL da Flama, até à consistência desejada.

Sirva com palitos de vegetais, crackers ou pão torrado.

Prato principal... Esparguete com camarão

Se é fã de massas e de marisco, aceite esta sugestão e prepare este esparguete com camarão. Salteado em alho e piri-piri, é fácil de fazer e vai dar ao seu jantar o toque picante que a ocasião pede. Consegue resistir?

Esparguete com camarão créditos: Flama

Ingredientes

350 g de esparguete

300g de camarão

2 a 3 dentes de alho

1 colher de sopa de manteiga

Coentros q.b.

Piri-piri seco a gosto

Fio de azeite

Sal a gosto

Modo de preparação

Leve um tacho com água e sal ao lume e deixe ferver;

Assim que a água ferva, acrescente o esparguete e deixe cozer por cerca de 7 minutos ou assim que esteja “al dente”;

Entretanto, numa frigideira coloque azeite e os dentes de alho picados e deixe-os alourar;

Acrescente alguns coentros, piripiri, camarão (pode usar miolo de compra ou cozer e descascar o mesmo previamente) e sal a gosto e salteie em lume bastante alto;

Retire o esparguete do lume assim que esteja cozido, escorra e adicione a manteiga;

Junte o esparguete à frigideira com o camarão e mexa o suficiente para que os ingredientes se misturem;

Por fim, num prato de servir, disponha a mistura e termine com mais alguns coentros.

Sobremesa... Brownie cru

Conhecido pelo seu poder afrodisíaco, o chocolate é uma excelente opção de sobremesa para o jantar de hoje. Pode preparar a nossa receita de brownie cru ou optar por algo ainda mais fácil e servir um fondue de chocolate com frutos vermelhos.

Brownie cru créditos: Flama

Ingredientes

150g de nozes

50g de amêndoas

120g de tâmaras Medjol (cerca de 6)

2 colheres de sopa de cacau em pó

Modo de preparação

Comece por retirar o caroço das tâmaras;

Triture com uma picadora as nozes e as amêndoas até estarem bem partidas;

Adicione as tâmaras e volte a triturar;

Junte o cacau em pó à mistura e triture mais um pouco;

Por fim, disponha o preparado numa forma ou travessa e “espalme” até que esteja bem espalhado;

Leve o brownie ao frigorífico por algumas horas;

Passado esse tempo, retire-o do frio e parta em pequenos quadrados;

Polvilhe com um pouco de cacau em pó e sirva.

Acompanhe com uma boa dose de paixão et voilá… aí tem o menu Dia dos Namorados perfeito.