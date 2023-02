Ervas aromáticas secas, protegidas da humidade e luz direta, podem conservar-se até 18 meses. A secagem deverá começar imediatamente após a compra ou colheita, quando o produto ainda se encontra fresco.

Retenha que as ervas secas concentram os sabores, embora libertem as suas propriedades aromáticas mais lentamente nos cozinhados, face às ervas frescas. Desta forma, deverá adicionar as ervas secas logo que iniciar a confeção dos alimentos.

Acresce que, por terem uma maior concentração de aromas, deverá usar uma quantidade menor de ervas secas.

Uma colher de sopa de ervas frescas equivale aproximadamente a uma colher de chá de ervas secas.

Como fazer:

- As folhas, flores e sementes devem secar em local com temperatura nunca superior a 33 ºC e nunca abaixo dos 20 ºC. O local dever ser seco, escuro e ventilado. Ao fim de uma a três semanas, quando as folhas esfarelam entre os dedos, estarão prontas para utilizar secas. As melhores divisões da casa para a secagem são caves, despensas ou sótãos.

- Também pode optar por secar as ervas no forno, micro-ondas ou desidratador. Sendo processos mais rápidos, afetam a qualidade dos óleos essenciais destas aromáticas. Neste caso, e no que se refere ao forno, proteja as aromáticas com papel manteiga e regule a temperatura do forno, no máximo, nos 100 ºC. Vigie até ao momento em que as ervas se apresentem quebradiças.

- No caso dos orégãos, tomilho, louro, salva, alfazema (esta última dentro de um saco de papel), deverá secá-los em molhos atados e com os caules (máximo dez) virados para cima. Isto depois de dispensar as folhas murchas ou mortas. Quando as folhas se apresentarem secas, estão prontas para serem extraídas dos caules e guardadas (por exemplo, em frascos de vidro que sobraram das compotas. Classifique e date os frascos).

- As folhas e as flores do manjericão devem secar sobre um tecido fino estendido sobre uma rede.

- As sementes de endro e funcho são secas nos caules, invertidos, envolvidos num saco. Este retém as sementes que forem caindo.

- Secar raízes implica limpá-las bem, depois de raspadas. Devem secar sobre um tabuleiro.