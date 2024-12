Entradas

Podemos concordar que as entradas são o cartão de visita das mesas de Natal? Quem não gosta de um belo petisco para abrir o apetite antes de atacar o bacalhau, o cabrito ou o polvo? Esta é a primeira oportunidade para usar a criatividade e impressionar os convidados. Das tábuas de charcutaria às coroas folhadas, dos doces aos salgados, as opções são infinitas e para todos os gostos. Inspire-se nas sugestões abaixo:

Bebidas

Seja para acompanhar as entradas, realçar os sabores do prato principal ou encerrar a refeição com um toque especial, as bebidas têm o poder de transformar o ambiente e animar a celebração. Que não faltem brindes na sua mesa de Natal!

Sobremesas

Para a sobremesa há sempre um espacinho, mas nem toda a gente é adepta dos tradicionais doces de Natal. Se quer dar uma folga ao bolo-rei, rabanadas e arroz-doce inspire-se nas sugestões que temos para si: