Estamos em outubro, com o outono a amadurecer no calendário. Contudo, o estado do tempo engana a estação e oferece-nos um verão tardio. As oito receitas que lhe propomos trazem o compromisso entre as duas estações do ano.

Risotto de couve-flor, batata-doce e açaflor, sugestão do blogue "Ananás e Hortelã".