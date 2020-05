1- Por que razão não se deve salgar os alimentos antes de os fritar?

O sal absorve a humidade e, por conseguinte, ao mergulhar os alimentos no óleo quente vai provocar um acréscimo de salpicos. Além disso, o sal pode também baixar o ponto de fumo do óleo e acelerar a decomposição química.

Se desejar utilizar o mesmo óleo várias vezes, não deve salgar os alimentos previamente ou, pelo menos, deve usar menos sal.

2- Por que razão os pudins de gelatina ficam, por vezes, com uma película rija?

As causas podem ser várias, como por exemplo ter deixado o pudim exposto ao ar demasiado tempo, o pudim ter já alguns dias ou, relativamente à quantidade de água ter sido utilizada demasiada gelatina.

3- Como se pode evitar que a manteiga se queime?

A manteiga começa a queimar quando a temperatura altera as características da proteína. Uma maneira de evitar ou minimizar este problema consiste em utilizar manteiga clarificada, da qual a proteína foi removida.

Outra maneira é utilizar uma mistura em partes iguais de manteiga e óleo vegetal, cujo ponto de fumo é mais elevado do que a manteiga pura.

4- Por que azeda o leite?

Cerca de 5% do leite é lactose, um açúcar que lhe dá um ligeiro sabor adocicado. Com o tempo, algumas bactérias presentes no leite destroem a lactose, transformando-a em ácido láctico. Como resultado, o leite azeda.

5- Por que razão se deve picar as batatas antes de as cozer?

As batatas picadas apresentarão uma textura melhor, uma vez que a maior parte da sua humidade foi libertada. Fica assim menos empapada, sem correr o risco de estalar devido à pressão do vapor no seu interior.