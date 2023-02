O 5 de fevereiro é sinónimo de avelãs e cacau ou não fosse o Dia Mundial da Nutella. A data é celebrada um pouco por todo o mundo há mais de 15 anos e tem o objetivo de juntar os fãs deste creme e dar largas à criatividade.

Tudo começou em 2007 quando a blogger norte-americana Sara Rosso criou este dia de forma a unir a comunidade global de fãs e celebrar esta paixão nas redes sociais. De lá para cá o fenómeno tem vindo a crescer e tem permitido conhecer diversas receitas originais.

Mais tarde, em 2015, Sara Rosso decidiu passar a responsabilidade do Dia Mundial da Nutella à Ferrero, os fabricantes do creme, para que a data continuasse a evoluir e a crescer. A partir daí, todos os anos a marca procura alguém que partilhe o amor de Sara para inspirar a celebração dos fãs.

Este ano, a atriz Claire Holt foi a escolhida como embaixadora, referindo que "o meu amor por este único e delicioso creme de avelãs e cacau remonta à minha infância, por isso estou encantada por ser embaixadora de marca para o Dia Mundial Nutella".

Se é um amante de Nutella junte-se às celebrações com a hashtag #WorldNutellaDay.

Apesar de ser um pão entrançado, não se assuste, pois, a receita é muito fácil. A consistência da massa permite que seja muito fácil de trabalhar.

Um delicioso e muito guloso cheesecake de Nutella coberto por uma ganache de chocolate.

Se é para abusar então que se faça em grande, mas só de quando em vez porque estas meninas são mesmo um doce.

Acaba por ser um bolo muito simples, pois só temos de fazer uns quantos crepes e montá-lo.

Feitas com chocolate negro, estas bolachas amanteigadas são cobertas com uma generosa porção do creme de avelã Nutella.