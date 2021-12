Para prevenir o desperdício alimentar característico da quadra, a Auchan partilha deliciosas receitas para dar nova vida às sobras e também algumas estratégias para uma ida às compras mais consciente e eficiente.

A LISTA DE COMPRAS

1. Antes da ida às compras é importante verificar as existências na despensa para se garantir que não há compras em duplicado.

2. Devem ser consideradas as quantidades adequadas para os diferentes momentos, tendo sempre atenção à data de validade dos alimentos.

3. Comprar a granel é uma ótima opção para assegurar que são compradas apenas as quantidades necessárias, além de permitir também reutilizar as embalagens e sacos já existentes em casa.

4. No regresso das compras, os artigos que já existiam na despensa devem ser colocados à frente para serem consumidos primeiro.

A IDA ÀS COMPRAS

A ida às compras deve ser planeada mediante a necessidade de refrigeração dos alimentos. Os primeiros produtos a incluir no cesto devem ser aqueles que não carecem de qualquer cuidado e podem permanecer no cesto durante mais tempo.

De seguida, devem ser colocados no cesto os produtos à temperatura ambiente e, por fim, os produtos refrigerados e congelados.

Os produtos congelados e refrigerados devem ser transportados em sacos isotérmicos. Caso algum produto descongele no caminho para casa, deverá ser mantido no frigorífico e preparado o mais rapidamente possível.

Receitas para aproveitar as sobras de Natal

Pastéis de bacalhau fit

créditos: Auchan

Ingredientes

1 frasco grão de bico cozido (400 g peso escorrido)

Sobras de bacalhau desfiado (250 g)

q.b. coentros

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

2 ovos

Preparação

Pré-aquecer o forno a 180ºC. Retirar o grão do frasco, lavar e escorrer bem.

Colocar o grão numa trituradora juntamente com a cebola já picada, os dentes de alho também já picados, os coentros, os ovos e o bacalhau desfiado e demolhado. Triturar até obter uma massa densa.

Forrar um tabuleiro com papel vegetal e começar por fazer os pastéis com ajuda de duas colheres. Colocar no tabuleiro um a um até terminar a massa.

Levar ao forno durante 25 minutos ou até os pastéis ficarem dourados. Servir com salada ou legumes

Roupa velha gratinada com queijo de cabra

créditos: Auchan

Ingredientes

1 lombo de bacalhau cozido

10 batatinhas cozidas sem pele

3 folhas de couve portuguesa cozida

1/2 cebola branca

um fio azeite

q.b. queijo de cabra para gratinar

Preparação

Começar por desfiar ou desfazer o bacalhau em lascas, retirando a pele e as espinhas que possa conter. Cortar as batatas cozidas (frias) às rodelas e corte a couve em juliana. Saltear tudo num fio de azeite, misturando grosseiramente todos os ingredientes.

Colocar numa travessa pequena de ir ao forno. Colocar o queijo no topo e levar a gratinar ao forno a 200ºC durante 5 minutos ou até ficar dourado.

Dica do chefe: Esta receita pode ser congelada em porções individuais sem o queijo. Colocar o queijo depois de descongelar antes de gratinar.

Rabanadas de amêndoa

créditos: Auchan

Ingredientes

400 g sobras de pão

100 ml bebida de amêndoa

1 pau de canela

1 limão (casca)

1 ovo

60 g farinha de amêndoa

20 g açúcar em pó

20 g canela em pó

Preparação

Numa panela, preparar a infusão da bebida de amêndoa com o pau de canela e a casca do limão. Bater o ovo e colocar num prato.

À parte, colocar também no prato a farinha de amêndoa. Embeber o pão na infusão. Passar por ovo e depois por farinha.

Levar ao forno a 200⁰C durante cerca de 10 minutos (até ficarem bem douradas).

Passar por açúcar e canela em pó e servir a acompanhar, por exemplo, um chá.