No ciclo anual das estações, o outono impõe-se no calendário com alterações no nosso quotidiano. O número de horas de sol diminui, as temperaturas acusam uma queda gradual ao longo dos meses de outubro a dezembro e instala-se um estado do tempo menos amigo de dias soalheiros. A nossa condição física e psicológica também se altera. Há, como tal, que providenciar uma alimentação que combata a natural quebra de energia que sentimos, que reforce o sistema imunitário, sem com isso comprometer um dos imperativos da estação, o de praticarmos uma dieta de aconchego. Às refeições tradicionais à mesa, procuramos atualmente soluções mais práticas, claras na informação disponibilizada nos rótulos e comprometidas com uma boa saúde.

O que define uma alimentação saudável?

A Direção-Geral da Saúde (DGS) dá-nos um enquadramento para o tema: “uma alimentação saudável deve ser variada, equilibrada e completa. O objetivo é fornecer ao organismo a quantidade de energia necessária para nos sentirmos bem e ativos ao longo do dia”.

Comer bem e saudável no outono? Sim, e sem precisar de um manual de instruções créditos: Continente

Desta forma, uma alimentação saudável deve conter alimentos ricos em fibra, vitaminas, minerais e com baixo teor de gordura, sal e açúcar adicionado, nas quantidades indicadas. Para isso, a roda dos alimentos é um excelente ponto de partida, por resumir de forma simples as porções recomendadas para um adulto saudável, para cada grupo de alimentos.

Além disso, há dicas importantes que devemos ter em conta para um regime alimentar equilibrado. Dizem-nos os especialistas que uma alimentação saudável deve ter em consideração alguns pontos essenciais: a ingestão de água, o consumo diário de hortícolas e fruta, a inclusão de laticínios, não esquecendo o azeite (q.b.), o cuidado com a quantidade de sal, a atenção com as necessidades de proteína (peixes gordos, carnes vermelhas e leguminosas), os cereais e frutas oleaginosas.

Uma escolha baseada na confiança

Um dos elos mais importantes que se estabelece entre quem disponibiliza o alimento e o consumidor é a confiança. Confiança na qualidade do produto, nas regras que presidem à segurança alimentar, na certeza de que estamos perante produtos nutricionalmente equilibrados e que os encontramos a um preço justo. Estes são princípios que nos permitem eleger alimentos para uma vida mais saudável.

Habitualmente achamos que comer de forma saudável é um desafio para o qual não estamos à altura. Mas o Continente defende que comer bem deve ser simples, saboroso e acessível.

Os produtos Continente Equilíbrio, dão resposta a estas preocupações. Nasceram com a atenção sobre os pressupostos de uma alimentação saudável, clara na forma como comunica com o consumidor, nomeadamente através dos rótulos, sem incorporar aditivos desnecessários, com o acompanhamento de uma equipa de nutricionistas e validados pelos consumidores. Isto, sem que nos pese na carteira ou nos obrigue a escolhas complicadas.

Trata-se de uma ampla oferta de produtos, dos leites, iogurtes, queijos e congelados às bebidas vegetais; das bolachas, tostas e compotas aos sumos de fruta, flocos, granolas e cereais que cumprem critérios EIPAS (Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável), com o objetivo de promover o consumo alimentar adequado, e da DGS (Direção-Geral da Saúde), respeitando limites máximos definidos em açúcar, sal e gorduras. Entre outros pressupostos, são produtos sem intensificadores de sabor, óleo de palma ou gorduras hidrogenadas

Da vasta gama Continente Equilíbrio, centremos a nossa atenção em alguns dos poderosos alimentos aqui disponibilizados para o outono (e não só).

Comecemos por olhar para o Defense Shot e o Energised Shot, ambos com alto teor em vitamina C e, como tal, ideais para um pré-treino ou para uma manhã atarefada. Cooperam na redução da sensação de fadiga e também apresentam uma ação antioxidante, o que permite fortalecer o sistema imunitário.

Por seu turno, o Gut Shot é um grande aliado do bem-estar digestivo por conter probióticos, para além de ter um alto teor em fibra e cálcio e permitir manter os níveis de saciedade graças à grande quantidade de fibra presente.

Para um início de dia prático podemos encontrar as várias referências Super Breakfast, que unem super alimentos dentro de uma única saqueta. Uma opção muito prática e saborosa para quem procura combinações de alimentos deliciosas sem adição de açúcar e disponíveis em vários sabores como Maçã, Banana, Mirtilo, Açaí e Quinoa; Pera, Banana, Bebida de Coco, Chia e Canela.

Mas as opções práticas e nutritivas não ficam por aqui. Para reforçar a energia ao longo do dia, podemos também encontrar as bolinhas energéticas, com 100% de ingredientes naturais, ou os smoothies e sumos naturais.

E porque estamos no Outono podemos sempre ainda encontrar opções que nos confortam e evocam a época como o Doce de Maçã, Canela e Gengibre com 100% fruta ou o Creme de Marmelo sem açúcar.

Mas não poderíamos deixar de fora as sopas quentinhas e nutritivas. Quer seja preparados em casa com os legumes mais frescos, repostos todos os dias, ou com as opções da Cozinha Continente onde não falta o Creme de Curgete e Espinafres sem Batata a Sopa de Grão com Espinafres ou Creme de Cenoura, entre tantas outras opções. Todas elas com a garantia de não conterem aditivos, corantes e conservantes. Um elenco de pratos de outono que se completa com as frutas que amadurecem no ponto certo nesta estação do ano. Como recusar à mesa as cores e os sabores da romã ou do marmelo? Como negar o conforto que nos é oferecido pelas castanhas assadas ou cozidas? Ou, como não apreciar a doçura do dióspiro?

O rótulo, uma ajuda na alimentação saudável

Importante nas escolhas do consumidor é a clareza e facilidade de leitura dos rótulos. À semelhança de toda a marca Continente, os produtos Continente Equilíbrio incluem um semáforo nutricional na frente da embalagem.

O Semáforo Nutricional Continente tem como objetivo dar a conhecer a composição nutricional dos alimentos, de uma forma fácil, rápida e prática. Desta forma, antes de adquirirmos, podemos avaliar a composição de cada produto, nomeadamente: o nível da gordura (lípidos), gordura saturada, açúcares e sal, através de um sistema de cores simples. Vermelho corresponde a um produto com uma concentração elevada do nutriente, amarelo corresponde a uma concentração moderada do nutriente e verde corresponde a uma concentração baixa do nutriente, no alimento. Há que optar, sempre que possível, por produtos com mais semáforos "verdes" ou "amarelos". Os produtos Continente Equilíbrio evitam o vermelho no semáforo nutricional, com exceção para os açúcares naturalmente presentes nas frutas ou as gorduras naturalmente presentes nos frutos oleaginosos, por exemplo.

E porque este cuidado deve vir desde a infância, não faltam as opções para as crianças, onde os critérios nutricionais são ainda mais apertados. Desde os hambúrgueres com vegetais, para os mais resistentes aos verdes, passando pelo achocolatado apenas com quatro ingredientes naturais (aveia, arroz, tâmaras e cacau) até aos cereais de pequeno-almoço sem adição de açúcar.

Todos os produtos Continente Equilíbrio passam num dos testes mais exigentes a que podem estar sujeitos: o da escolha do consumidor. No Continente Co-Lab: Laboratório de Inovação com o Cliente, situado na loja da Amadora e desenvolvido de acordo com as normas internacionais de análise sensorial, além de poder ver as equipas a trabalhar nos diferentes espaços, como a Sala de Beleza, a área dedicada a vinhos e outras bebidas ou o Laboratório Bioquímico onde se realizam análises físicas e químicas para comprovar que os produtos cumprem as especificações definidas, o consumidor é convidado a participar no desenvolvimento de produtos de marca própria Continente (e a dar feedback sobre outros aspetos como a experiência em loja). Na prática, vamos encontrar nas prateleiras das superfícies comerciais os bens que, antes, ajudámos a desenvolver em estreita colaboração com especialistas de diferentes áreas. E mais importante, os produtos só chegam até nós se forem os melhores do teste de prova cega.

Agora que viajou nas linhas acima nos princípios da alimentação saudável, teste os seus conhecimentos neste quiz…e divirta-se.