Produzir a massa

Coloque a farinha numa taça grande. Forme uma cavidade no centro e adicione 12 g de fermento fresco, 90 ml de água, 40 ml de leite, 35 g de açúcar mascavado e 30 g de manteiga amolecida. Misture com as pontas dos dedos.

Junte meia colher de chá de sal e transfira para a bancada de trabalho.

Amasse, até obter uma massa lisa e brilhante. Pode realizar este passo na batedeira, com o "gancho". Neste caso, amasse na velocidade mais baixa até que a massa se descole das paredes da taça.

Forme uma bola. Leve-a a uma taça untada com óleo (pouco).

Deixe levedar, uma a duas horas. Espalme a massa com as mãos e coloque-a na bancada, polvilhada com farinha.

Forme um quadrado com cerca 20 cm de lado. Embrulhe em papel vegetal e leve ao frio meia hora.

Dobrar a massa



1. Dobre uma das pontas da massa para o centro.

2. Dobre a segunda ponta sobre a terceira ponta (3.)

4. Dobre a quarta ponta, fechando a manteiga como se fosse um envelope. A manteiga. Antes, coloque a manteiga entre duas folhas de papel e, com a ajuda do rolo de cozinha, dê-lhe a forma de quadrado, com cerca de 15 cm de lado. Reserve no frio.

Integrar a manteiga na massa



5. Rode a massa 90º e estenda, ao comprimento, dando algumas pancadas suaves com o rolo.

6. Forme um retângulo com 1 cm de espessura.

7. Dobre um terço do retângulo até ao centro.

8. Dobre o outro extremo, sobrepondo-o ao primeiro. Leve ao frio durante 15 minutos.Repita os passos 5, 6, 7 e 8.