Chocolate: estes cubos ficam uma maravilha num copo de leite morno aromatizado, por exemplo, com baunilha. Para fazer os cubos de chocolate, use 70 g de chocolate negro (66% de cacau), 200 ml de leite. 50 ml de água. Uma colher de cacau em pó sem açúcar. Uma colher de açúcar. Uma colher de café solúvel (opcional). Rale finamente o chocolate para uma tigela resistente ao calor. Numa caçarola, verta a água, o leite, junte o açúcar, o cacau e o café solúvel. Mexa levemente. Deixe ferver em lume médio. Retire do lume e verta sobre o chocolate. Deixe repousar cinco minutos e, finalmente, envolva lentamente. Verta o creme nas cuvetes e leve ao frigorífico.

Vinho: esta é uma boa ideia para utilizar o vinho que sobrou de uma refeição anterior. Basta encher os compartimentos da cuvete com o vinho. Experimente utilizar tinto, branco, rosé. O vinho em cubinhos pode ser usado na confeção de um prato, ou adicionado à sangria.

Massa de bolacha: prepare a sua massa de bolacha habitual. Conserve-a nas cuvetes. Basta, mais tarde, retirar as porções que desejar do frio e levá-las ao forno.

Ervas aromáticas: as ervas aromáticas congeladas conservam a sua fragrância três a quatro meses, podendo utilizá-las em sopas, guisados, estufados e molhos. Para congelar ervas aromáticas precisa: Lavar e secar bem as ervas aromáticas. Picar as ervas. Congelar em pequenos recipientes ou nos tabuleiros dos cubos de gelo com um pouco de água. Como alternativa pode reduzir cada erva a puré com um pouco de azeite numa picadora e congelar em sacos ou recipientes plásticos.

Flores comestíveis: não tanto pelo sabor, mas pelo efeito visual, as flores comestíveis são um bom elemento decorativo à mesa. Apresente os cubos de gelo numa taça ampla ou mesmo para animar as bebidas que vai servir frescas.