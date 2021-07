Aprenda a preparar quatro cafés que também são cocktails

O que aqui podemos beber são cocktails com café, ou se quiser, cafés com cocktails tão descontraídos como a personagem que Jeff Bridges encarnou em 1998 no filme “O Grande Lebowski”, quando bebia o seu White Russian. A bebida que reuniu um culto próprio é aqui apresentada com alguns extras deliciosos.

No caso presente todas as bebidas levam um toque de Tia Maria, um licor de café que inclui, entre os ingredientes, café 100% Arábica, uma pitada de rum jamaicano, notas de baunilha de Madagáscar e essência de caramelo.

“Flat White Russian”

Desde o lançamento em 1998 do filme “The Big Lebowski”, os fãs começaram a ver “The Dude” a saborear um “White Russian” e a bebida reuniu em torno de si um carisma muito próprio. À base da bebida, adicionamos aqui rum e açúcar demerara, acrescentando-lhe uma dose de café espresso, o que torna a bebida mais complexa e encorpada.

Como preparar?

Verter num copo 25 ml de Tia Maria, 25 ml de rum, uma dose de café espresso e 5 ml de açúcar demerara. Adicionar gelo em cubos e mexer todos os ingredientes. Derramar sobre este preparado 30 ml de leite frio. Polvilhar com um pouco de chocolate em pó antes de servir.

“Iced Popcorn Frappé”

Esta bebida capta o espírito do café e do cinema. O xarope de pipoca funciona em plena harmonia com as notas de café, de baunilha e de chocolate Tia Maria.

A dose extra de café dá a esta bebida a doçura e um sabor estimulante. Só falta decidir a que filme assistir.

Como preparar?

No shaker adicionar 50 ml de Tia Maria, uma dose dupla de café espresso, 50 ml de leite e 20 ml de xarope de pipoca. Adicionar gelo e agitar todos os ingredientes. Pegar num copo de latte de café e encher com gelo. Verter a mistura no copo. Decorar com pipocas, colocar uma palhinha e está pronto a servir.

“Tia Mint Americano”

É uma bebida agitada e coada, com um refrescante top-up de água com gás e folhas de hortelã.

Como preparar?

Colocar no Skaker um fio de bebida mentolada. Verter 25 ml de Tia Maria, uma dose dupla de café espresso e 10 ml de xarope de açúcar. Agitar todos os ingredientes entre 30 a 40 segundos. Colocar o filtro sobre o shaker e verter o conteúdo através do coador sobre os cubos de gelo ou gelo triturado. Fazer o top-up (ou seja, encher o copo até ao topo) com 30 ml de água com gás. Decorar com uma folha de hortelã.

“Tia Expresso Martini”

Para aproveitar a noite com um pouco mais de estímulo. Consiste em Tia Maria, vodka, uma dose de espresso fresco, xarope de açúcar. Tudo agitado com gelo e colocado num copo Martini, coberto com grãos de café.

Como preparar?

Colocar num shaker de cocktail, Tia Maria, vodka, uma dose de espresso fresco, xarope de açúcar. Encher o copo Martini com gelo para refrescar e, de seguida, encher o shaker com gelo também. Colocar a outra metade do shaker no topo e dar uma batida para bloquear. Depois, agitar. O objetivo é que o gelo se desfaça enquanto arrefece a mistura. É o que irá

criar a espuma por cima. Depois de agitado, dar uma pancada de lado no shaker para retirar a pressão de vácuo. Esvaziar o gelo do copo Martini e colocar o filtro sobre o agitador e verter o conteúdo através de um coador diretamente no copo. Usar o filtro e o coador já que ajuda a criar uma espuma lisa e rica.