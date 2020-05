- Ao cozer o arroz utilize o dobre do volume de água face ao do arroz.

- Se quiser o arroz com mais caldo aumente o volume de água, ou seja, três chávenas de chá de líquido para uma de arroz.

- Para obter um arroz mais guloso podemos, depois de pronto, acrescentar um pouco de manteiga e misturar bem com um garfo.

- Se pretender reaquecer um arroz já cozinhado, coloque-o dentro de um escorredor e, este num tacho largo com água. Vai, então, ao lume até a água ferver. Mantêm-se o arroz na fervura alguns minutos.

- Se durante a cozedura o arroz queimar, coloca-se imediatamente o tacho, ainda quente, dentro de um recipiente com água fria. Após alguns minutos o cheiro a queimado tenderá a desaparecer. Retira-se, então, o arroz do tacho sem raspar o fundo.

- Se durante a cozedura do arroz se esqueceu de juntar o sal basta, no final, adicionar um copo com água e sal. Vai ao lume até evaporar a água. Fica apuradinho.

- Para o arroz ficar mais solto, quando estiver pronto, faz-se, ainda no tacho, um furo com um garfo e, aí, verte-se uma colher de sopa de vinagre. Baixa-se o lume e fica a cozinhar um a dois minutos.

- Se quiser um arroz branco como a neve, basta juntar algumas gotas de limão à água em que os bagos cozem.

- Se pretender utilizar um tempero já pronto para arroz, o ideal é dissolvê-lo, primeiro, em três colheres de sopa de água quente. Desta forma, durante a cozedura une-se melhor ao arroz.