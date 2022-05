Viajar até Itália sem sair de Lisboa. BellaLisa a arte de bem recriar a gastronomia transalpina

Há viagens que empreendemos sem a necessidade de superar grandes distâncias geográficas. A cozinha tem este dom, quase mágico, de nos transportar para outras latitudes e longitudes gastronómicas. Fá-lo através dos ingredientes, da sua combinação e recombinação, e da convivialidade à mesa. Um convívio com tanto de alma latina, quanto de bons argumentos para fazer de uma refeição um pretexto de partilha. É neste espírito que reabre o restaurante BellaLisa, com ementa diversa e generosa no que respeita a pratos transalpinos.

Antes da carta, há que percorrer com os olhos o espaço de sala que busca, na decoração, levar-nos para uma tradicional casa italiana, pontuada pelo ambiente mediterrânico, sem que faltem alguns dos símbolos que assimilamos como pertença dos restaurantes daquele país, as toalhas axadrezadas, as madeiras e a pedra. Atente-se na coleção de cartazes de cinema, também eles com marca italiana. Imagine-se no Coliseu em Roma, numa gôndola em Veneza ou a ouvir uma ópera no La Scala em Milão enquanto inicia esta viagem gastronómica.

No que toca aos prazeres da mesa, a cozinha não desmente o traço que encontramos na decoração, com dezenas de sugestões com sabor a Itália arrumadas em antipasti, insalate, pizzas, pastas, carpaccios, lasanhas, mas também pratos de carne e de marisco. Todo um elenco do qual destacamos o Carpaccio Valmor (rúcula, nozes, parmesão e emulsão de trufa), o Camarão Tigre com Linguine fresco, tomate e manteiga de ervas ou uma tradicional Insalate Caprese.

E como a vida também se faz de doce, não fosse este uma ótima forma de melhorar os nossos dias, a mesa pode encerrar com um Tiramisù Valmor, sobremesa terminada em frente ao cliente e regada com deliciosas pérolas de vários chocolates.

Para os bambini, o mesmo é dizer os mais pequenos, a grande novidade é o Carrinho Pizza cheio de doces, gelados e topings crocantes para uma pizza original.

O BellaLisa Valmor não deixou escapar o seu bestseller Alla Forma, “a massa queijo” como lhe chamam carinhosamente os fiéis clientes.

Para que quem embarca nesta viagem a Itália o faça como passageiro frequente, o BellaLisa conta com menus ao almoço a 12 euros, o que inclui couvert, prato principal e bebida.

Porque é de cozinha mediterrânica que aqui tratamos, não poderiam faltar os vinhos temperados sob o sol do sul. A acompanhar toda a refeição não pode faltar um néctar italiano presente na, também renovada, carta de vinhos selecionada propositadamente para esta viagem.

BellaLisa Av. Visconde de Valmor, n.º 65 A, Lisboa Horário: todos dos dias das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 22h30 Contactos: 217 979 026

Por todas estas razões há que dizer “Buon Viaggio!” ou, preferindo-se, “Boa Viagem”. À boa mesa a língua nunca será uma fronteira.