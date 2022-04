A vista para o Rio Tejo e a mítica Ponte 25 de Abril, um ambiente acolhedor com experiências gastronómicas e lifestyle são excelentes razões para celebrar esta quadra festiva no SUD Lisboa Terrazza.

O espaço disponibiliza uma carta inspirada nos sabores mediterrânicos e italianos com a assinatura do Chef Patrick Lefeuvre, reforçando a sua aposta no menu sharing – conceito associado à partilha e à união para que todos os que visitam se sintam em “casa fora de casa”.

Menu sharing Páscoa créditos: SUD Lisboa Terrazza

Para o fim de semana Pascal, o Chef sugere um menu composto por pratos tradicionais transpostos com paixão para os dias de hoje, em que a palavra de ordem é a qualidade dos produtos frescos e criteriosamente selecionados.

O menu “SUD Easter”* estará disponível ao almoço entre a sexta-feira Santa (15 de abril) até ao domingo de Páscoa (17 de abril), sendo composto por uma seleção de charcutaria e entradas do mar - Ostras e Gambas ao Natural e Recheio de Sapateira cujos sabores fazem ansiar pelos pratos tradicionais da época – o Lombo de Bacalhau à Siciliana e o prato de carne – a Coxa de Cabrito de Leite e Arroz de Miúdos.

Bacalhau e Cabrito da Páscoa créditos: SUD Lisboa Terrazza

Para terminar em apoteose o Creme Brulée, Tiramisu, SUD Cioccolato e Shot de Fruta Marinada. E para que a doçura da Páscoa possa chegar a todos, a equipa do SUD Lisboa Terrazza preparou uma edição limitada de ovos de chocolate e amêndoas.

Sobremesas créditos: SUD Lisboa Terrazza

O entretenimento faz parte do seu ADN, o SUD Lisboa Terrazza oferece uma animação diária e diferenciada com a presença de músicos, DJs e cantores residentes.

Ao longo do fim de semana, a proposta musical recai na temática “SUD Easter Celebration”, proporcionando momentos únicos e experiências memoráveis no espaço onde a celebração da vida acontece.