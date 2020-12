“Uma luminosa e arejada steakhouse onde sentar-se ao bar com um amigo, um bife e um copo de vinho tinto é uma das melhores coisas que se podem fazer em Lisboa. O restaurante oferece uma grande seleção de diferentes cortes de carne e o staff irá ajudá-lo a percorrer o menu, incluindo as harmonizações de vinho ideais. Assim que provar a primeira garfada simplesmente não vai acreditar”, lê-se no guia da Big7Travel, no artigo que dedica às 50 melhores steakhouses do mundo.

A tabela é encabeçada pelo restaurante Cut, em Singapura, seguido no segundo e terceiro lugares, respetivamente, pelo La Carniceria, na Argentina (Buenos Aires) e Prime68, no Dubai.

Para celebrar a eleição, a Sala de Corte disponibiliza gift cards personalizados que podem ser carregados com um valor mínimo de 50,00 euros (com patamares de valores adicionais de 25,00 euros).

Oportunidade para recordar os clássicos do chefe de cozinha Luís Gaspar ou para experimentar as novidades da carta, como o Lomo Bajo (corte espanhol de partilha com 30 dias de maturação), a Salada de rosbife, copita de porco alentejano, croutons e molho de rábano ou a sugestão vegetariana Couve-flor assada na brasa com romesco de amêndoa.

Sala de Corte Praça D. Luís I, 7. Lisboa Contactos: tel. 213 460 030; e-mail saladecorte@saladecorte.pt

Os gift cards estão à venda no restaurante e têm validade de 12 meses a partir do primeiro carregamento (o valor total pode ser utilizado em mais do que uma refeição). Para quem planeia uma visita à Sala de Corte, a equipa do restaurante aconselha reserva prévia através do site ou do telefone 213 460 030.