Disponível a partir de sexta-feira 19 de março no Instagram da Mercantina, o passatempo oferece duas refeições duplas em delivery/take away ou in loco quando o restaurante abrir, e dois bilhetes duplos para ver os animais no zoológico quando as portas reabrirem.

A mecânica do passatempo está explicada no Instagram da Mercantina e passa por seguir as páginas do grupo (@mercantina e @taketheboxmercantina) e identificar três pessoas nos comentários. Pode-se participar as vezes que quiser até 23 de março, às 23h59 e o nome do vencedor/a será escolhido aleatoriamente e anunciado no dia seguinte.

Paralelamente, o Grupo Mercantina acaba de lançar novas combinações de sabores para celebrar o Dia do Pai. O combinado mediterrânico inclui dois pratos e duas bebidas, por 15,80 euros e inclui Pizza cotto e funghi ou Pizza margherita e risoto ou lasanha. Também o asiático oferece promoções, com os combinados que incluem Bao de frango ou vegetariano e Pad thai vegetariano (15,50 euros) ou de porco (15,80 euros) e bebida.

Também o brunch da Mercantina Alvalade e do Bistro 37 está disponível de sexta a domingo, das 10h30 às 15h00, com iguarias como Iogurte grego com granola e fruta, Tosta de salmão fumado, Ovos rotos trufados com presunto, Croqueta basca, Panqueca e Sumo de laranja natural, Chá de maçã e canela ou Sumo detox.

Os interessados podem escolher todos estes sabores em simultâneo no mesmo pedido. Os pedidos podem ser efetuados na página Mercantina Take The Box da aplicação Uber Eats.