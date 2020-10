A grande novidade na reabertura do RIB Beef & Wine Lisboa é o RIB ao Balcão, onde, até às 19h00, podem ser servidas versões adaptadas da carta, especialmente pensadas para almoços rápidos, informais ou fora de horas, que também podem ser servidos na esplanada ou à mesa. O Bife à RIB, o Prego de lombo ou um Bacalhau Lisboeta são algumas das opções.

A partir das 19h00, e inspirado na cultura e nas vivências da cidade, o RIB Beef & Wine apresenta a sua carta mais encorpada, com entradas que incluem Croquetes de carne, Carpaccio de novilho e Steak tartare.

Bife à RIB na sua versão ao balcão. créditos: RIB Beef & Wine Lisboa

Os protagonistas continuam a ser o Tomahawk Ribeye Steak, o T-Bone e o RIB Eye Steak, que dão as boas vindas a uma edição de hambúrgueres. Como alternativa à carne, as sugestões são Bife de atum braseado, Camarão frito ou Pica pau de legumes.

Nas sobremesas, as sugestões recaem no Lisbon twice (pastel de nata acompanhado por uma ginjinha), a Tarte de limão merengada ou o Crunchie.

“O espaço segue um rigoroso protocolo de procedimentos para garantir a segurança de clientes e colaboradores e apresenta o selo Clean & Safe, que assegura o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da COVID-19”, sublinha a entidade gestora do RIB Beef & Wine Lisboa.

RIB BEEF & WINE Lisboa Praça do Comércio, nº 31 - 34 Horário: das 12h30 às 22h30 Contactos: tel. 968 578 962; e-mail: rib.lisboa@pestana.com

