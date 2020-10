O evento, que chega agora a Portugal pelas mãos do ator brasileiro, inspira-se na iniciativa “Terça em Movimento”, que fez sucesso no Rio de Janeiro durante seis anos. Em Portugal, o restaurante Oh! Sorte foi o lugar eleito para este intercâmbio cultural, que junta arte, cultura e informação, assim como o encontro de artistas de diversas áreas.

Com Ronan como anfitrião, no serão de 22 de outubro (início às 18h00), será possível visionar o filme “Livre Para”, ouvir uma declamação de poesia por Mariana Badan e convidados e escutar música ao vivo com Celso Rangel, Udi Fagundes e DJ Caetano Nervozo. Esta iniciativa conta ainda com uma exposição de artes plásticas de Luandino Carvalho e uma mostra da arte gráfica do artista Jesso Alves. O JR Tatoo irá proceder a uma Live Tatoo e promoverá o sorteio de uma tatuagem.

Os chefes de cozinha Ana Clara Corvino e José Scotini do Oh!Sorte também terão um papel importante neste intercâmbio cultural, com uma ementa que inclui pizzas de massa fina e estaladiças, risottos, massas e ainda outras opções como Lombo de novilho, Bacalhau e saladas.

Ronan Horta tem mais de 20 anos de carreira artística e participou em produções da TV Globo de sucesso em Portugal, como "Malhação", da Rede Record e em diversos filmes. O ator participa no filme “The Last Animals” de Leonel Vieira, cuja estreia está marcada para 2021 na Netflix.

Os lugares são limitados pelo que a reserva prévia deverá ser feita através do e-mail contato@ohsortelisboa.pt ou pelo tel. 964 782 851.