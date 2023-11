Restaurante Contrabando tem um novo brunch com tacos à discrição

Todos os sábados e domingos, o Contrabando sugere uma viagem culinária até o México com família e amigos, desfrutando de uma variada paleta de cores e sabores à mesa. Desde as clássicas Tostadas de ovos e abacate (6,50 euros) até às Panquecas com ovo e bacon (6,50 euros), sem esquecer os Ovos Benedict (5,5 euros) e pratos exclusivos como o Chicken waffle (7,9 euros). Os amantes de sobremesas também têm o seu lugar especial com as Panquecas lecheras (6 euros). Além disso, para aqueles que não conseguem resistir aos tacos, agora existe uma opção "All you can eat" (14,5 euros), com uma variedade de recheios.

Maria Mattos

Pode começar com os Shrimp Tacos, onde taquitos de camarão são habilmente salteados com especiarias cajun, servidos com pico de gallo e abacate. Outra opção é o Taco Pastor, feito com uma tortilha de trigo recheada com queijo derretido, carne laminada e o nosso molho de alho. Mencione-se, também, o Carnitas Taco, com taquitos de pá de porco fumada, desfiada e salteada com molho BBQ e um mix de queijos.

Restaurante Contrabando Av. 24 de Julho, n.º 90, 1200-870 Lisboa Contactos: tel. 210 732 754 e-mail geral.contrabando@gmail.com

E para os apaixonados por cocktails de autor, o Contrabando também oferece opções, onde a Tequila Altos desempenha um papel de destaque. A Tequila Altos Plata, um destilado de agave 100% puro, colhido à mão e fermentado organicamente, é a estrela. Uma tequila premium que pode ser apreciada pura ou em cocktails clássicos, como a Margarita (9,9 euros), entre outros.