Kimura, que trabalhou durante dez anos no restaurante Narisawa, com duas estrelas Michelin, abriu o seu próprio restaurante em 2019, o Sushi M. Um espaço com apenas 12 lugares e morada em Tóquio, onde o sommelier dá azo à suas harmonizações.

O menu do jantar especial a 27 de junho estará a cargo da dupla de chefs do restaurante Casario, Miguel Castro e Silva e José Guedes, que tiveram como fio condutor uma tentativa de simbiose entre as raízes gastronómicas portuguesas e a cultura japonesa. Já a escolha dos vinhos do Douro e Porto – todos eles da Dalva e da Quinta de Ventozelo – será feita pelo sommelier japonês, que irá igualmente apresentar uma inédita harmonização com sakés. Nesta viagem ao Porto, Kimura virá acompanhado por Takanori Nakamura, colunista, jornalista e apresentador de televisão japonês, atual chairman do The World’s 50 Best Restaurants.

José Guedes e Miguel Castro e Silva. créditos: O Apartamento

O jantar começa pelas 20h00 e tem o valor de 60 euros por pessoa (com vinhos). A lotação é limitada e está sujeita a reserva prévia através do e-mail info@grancruzhouse.com

Yoshinobu Kimura especializou-se em restauração nos Estados Unidos, e após concluir a sua formação, destacou-se como sommelier no restaurante japonês Megu, localizado em Nova Iorque. Depois de regressar ao Japão, dedicou-se como sommelier no Narisawa, em Aoyama, onde desenvolveu a sua carreira durante uma década, e alcançou o cargo de chef sommelier. Em 2029, inaugurou o seu próprio restaurante, o Sushi M, cuja cozinha é liderada pelo sushi chef Michimasa Nakamura. O “M” no nome do restaurante significa “marriage” (casamento), referindo-se à união entre a tradição e a inovação; Yoshio Kimura, um entusiasta de sushi, encontrou inspiração nas suas vivências no estrangeiro, para elevar a culinária tradicional do sushi ‘edomae’. Os pratos do seu restaurante são acompanhados por seleções de vinhos premium, sakés e bebidas não alcoólicas.