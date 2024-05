Quer ter o Chef Vítor Sobral a cozinhar em sua casa? Esta é uma das novidades da Tasca da Esquina

Antes da Petiscaria, Lota ou Taberna, inaugurou-se em junho de 2009, a Tasca da Esquina, um restaurante fiel às tradições gastronómicas que passam de geração em geração.

Este espaço, considerado um marco na carreira do chef Vítor Sobral e que inaugurou o conceito das esquinas, está localizado no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa. Este ano celebra o seu 15.º aniversário com várias novidades, mas o mesmo objetivo: enaltecer o melhor que a gastronomia portuguesa tem para oferecer.

As novidades começam pela ementa que propõe sugestões confecionadas com produtos nacionais de qualidade, e de produção sustentável e biológica. Entre as novas propostas constam o Bacalhau à Monção (PVP: 31,50€) e o Porco Biológico Malhado de Alcobaça, que poderá encontrar em dois pratos, laminado com beringela, alho francês confitado e cogumelos (PVP: 12,90€) ou acompanhado com puré de batata e molho de mostarda (PVP: 24,50€).

Bacalhau à Monção - Lombo de bacalhau no forno, batata, barriga defumada e migas de couve. (PVP: 31,50€) créditos: DR

A segunda novidade prende-se com o lançamento do “Pratos em Família”, um serviço personalizado que leva a Tasca da Esquina e a mestria de Vítor Sobral ao conforto da sua casa. Este novo conceito permite-lhe agendar um almoço ou jantar, preparado pelo chef, num local à sua escolha. O serviço está disponível para grupos a partir de 10 pessoas, com um valor mínimo de 49,90€, e consta de um menu de sugestões de pratos emblemáticos da gastronomia portuguesa, exclusivos para este conceito: Caldeirada de peixe; Arroz de tamboril; Bacalhau com todos; Arroz de cabidela de galinha bio; Cabrito da Sertã estonado e Ensopado de borrego bio com vagens são algumas das sugestões propostas. O serviço “Pratos em Família” exige reserva prévia, idealmente com uma semana de antecedência, e pode ser marcado em qualquer ponto do país.

“A celebração destes 15 anos é muito importante para mim. Marca um trabalho consistente de promoção das raízes e tradições portuguesas, permitindo que a nossa cultura gastronómica não fique esquecida, mas, pelo contrário, se torne cada vez mais enriquecida e conhecida”, afirma o chef. “Hoje, a proposta da Tasca da Esquina é muito idêntica àquela que existia aquando da sua abertura, mas com algumas alterações nomeadamente o aproveitamento dos ingredientes. Se eu confeciono o lombo de um porco, também aproveito outras partes menos nobres do animal, tudo se come”, conta ao SAPO Lifestyle.

Tasca da Esquina Rua Domingos Sequeira 41C, Campo de Ourique, Lisboa Horário: De quinta a segunda-feira (3ª e 4ª encerrado), das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 22h30 Contactos: Tel. 919 837 255 / 210 993 939 E-mail: info@tascadaesquina.com

Para além das novidades, permanecem no menu alguns dos pratos mais requisitados, presentes na carta desde o primeiro dia da abertura da Tasca da Esquina, nomeadamente as Lascas de bacalhau (PVP: 14,90€), a Salada de polvo (PVP: 19,80€), o Pica-pau (PVP: 15,20€) e o Bacalhau à Brás (PVP: 23€).

O Sapo Lifestyle esteve na Tasca da Esquina a convite do restaurante.