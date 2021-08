“O Tripadvisor atribui um prémio ‘Travellers' Choice’ a alojamentos, atrações e restaurantes que obtêm constantemente excelentes avaliações de viajantes e estão classificados nos primeiros 10% das propriedades no Tripadvisor”, lemos na página da aplicação de viagens e turismo.

Neste âmbito, o soMos Restaurant & Lounge foi distinguido com o referido “selo” de reconhecimento. A carta, a simpatia da equipa e a decoração do espaço, são os pontos mais evidenciados pelos visitantes em comentários e avaliações. Comentários que valorizam a gastronomia do soMos, casa com uma carta onde preponderam as influências mediterrânicas.

Entre os pratos a destacar, refira-se o Camarão crocante com Sweet chili e guacamole (9 euros), o Bife de lombo com molho mostarda e batata sauté (22 euros), a Pizza Napolitana (13 euros), a Pizza de salmão fumado e funcho (15,5 euros) feitas em forno a carvão. Já para a grelha, existe um menu onde a carne fresca e o peixe de Matosinhos são as estrelas.

soMos Restaurant & Lounge Avenida da Boavista, nº 1466, Porto Contactos: tel. 226 072 552; e-mail somos.restaurant@ihg.com

O soMos Restaurant & Lounge dispõe ainda de uma carta de vinhos e cocktails de assinatura. De sublinhar, ainda, a agenda cultural do espaço - todos os sábados há “Concertos com Sabor” e, em breve, serão anunciadas mais atuações que trazem novos ritmos ao menu.