O Inimigo chegou a Cacilhas e traz sabores do México

Três amigos uniram-se para criar um Inimigo, mas este não é nenhum rival e sim um novo restaurante mexicano em Almada. É na Rua Capitão Leitão, a poucos minutos de Cacilhas, que nasce o Inimigo Mexican Street Food. Este estabelecimento nasce da colaboração entre José Traitolas, David Jardim e Luís Gonçalves, amigos de longa data. Juntos, idealizaram um ambiente com atmosfera genuinamente jovem e com uma oferta gastronómica tipicamente mexicana.

O trio tem experiência no setor da restauração e hotelaria. Traitolas e Gonçalves dirigem, em conjunto, a Oficina da Carne e o Kamikaze. Jardim, por sua vez, tem experiência no ramo hoteleiro e Traitolas, individualmente, é o rosto por detrás do Contrabando, restaurante em Lisboa. No entanto, o Inimigo possui características próprias. Enquanto o Contrabando é um estabelecimento Tex-Mex, com ênfase nas carnes grelhadas e uma abordagem mais americana, o Inimigo segue uma linha culinária de fusão mexicana.

As cores fortes e vibrantes marcam a decoração do local, com espaço para 100 pessoas. O verde, o vermelho e o branco, da bandeira mexicana, estão pintados na parede da esplanada com o centro ilustrado com a pintura de uma fotografia famosa de Pablo Escobar, que apesar de ser colombiano, representa aqui o proibido.

Inimigo

As mesas também são adornadas com desenhos coloridos, e é aí que os clientes podem apreciar clássicos como os tacos, as quesadillas, os burritos e as fajitas. Além disto, o menu apresenta diversas criações exclusivas da casa, elaboradas por Daniel Mattos, chef do Contrabando. Para entrada, como sugestão para iniciar o percurso “caliente”, saem da cozinha os Jalapenos Poppers (7,9 euros), o tradicional pimento jalapeno panado e recheado com queijo cheddar; e as Asas Diablito (7,9 euros), asas de frango fritas envolvidas em molho Buffalo e acompanhadas com blue cheese.

Na seleção dos principais, destaca-se o Taco Inimigo (16,9 euros): um jarret de vaca cozido a baixa temperatura com molho honey chipotle, servido com tortillas de trigo, nata azeda, guacamole e pico de galo. Além dos pratos típicos mexicanos, o Inimigo oferece ainda uma seleção de hambúrgueres e carnes, incluindo o T-Bone (23,9 euros), famoso corte do osso T onde de um lado é lombo e vazia do outro, um corte com aproximadamente 500 gramas, grelhado com sal e maionese de ervas, e as Ribs Barbacoa (16,9 euros), um piano de porco cozinhado a baixa temperatura com molho barbecue acompanhado de batata frita, maçaroca de milho e maionese de ervas.

Inimigo Mexican Street Food Rua Capitão Leitão, n.º 29, Almada Contactos: tel. 937 806 829 e-mail inimigooperacoes@gmail.com

No bar, onde está uma caveira pintada a abençoar os cocktails, são servidos clássicos com tequila e mezcal, como as Margaritas que podem ser simples, de morango ou de maracujá (8,9 euros) e o Paloma (8,9 euros), preparado com tequila, toranja e água com gás. Entre as criações exclusivas do restaurante encontra-se o cocktail que 'carrega' o nome da casa: Inimigo (8,9 euros), uma fusão de tequila e mezcal com puré de maracujá. Para os apreciadores de cerveja, é possível experimentar a tradicional Corona (4,9 euros), marca mexicana.

A carta de cocktails presta-se a animar as noites de sexta e sábado, que contarão com uma programação de DJs e o horário de funcionamento será estendido até às 2h00.