No Sophia, as trufas chegam à mesa em vários momentos da refeição, nas entradas como Pão de alho trufado (6,5 euros) ou Burrata trufada com focaccia (10 euros). Já os apreciadores de pizzas têm como opção a Toni del Tartufo, composta por burrata trufada, rúcula & lascas de trufa preta (17 euros).

Para quem tem preferência por pasta, pode degustar a Massa fresca com molho de tomate e burrata trufada (16 euros) ou a Pappardelle fresca com cogumelos Portobello, azeite de trufa, parmesão e lascas de trufa preta (17 euros).

Sophia Praça Dom Luís I, nº 34, Loja 9, Lisboa Contactos: tel. 210 499 710

Localizado na Praça D. Luís I, o Sophia reinventa e atualiza há três gerações a cozinha italiana e conjuga os ingredientes com técnicas de confeção saudáveis. Com as trufas como estrelas da ementa, a visita a este espaço terá certamente mais sabor.