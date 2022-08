No restaurante Pecado o verão preparou-se para a gula à beira da piscina

Envolto pela natureza e inserido num edifício recuperado, o restaurante Pecado está localizado na antiga Capela Mor do Convento de Nossa Senhora do Seixo. Para este verão o chef Pedro Miguel Verão definiu, juntamente com a sua equipa, uma carta que tem como objetivo evidenciar os produtos e cozinha da região beirã.

Para começar, a ementa sugere Escabeche em torricado com cantarelos salteados e redução de vinho tinto; Croquetes de alheira com mostarda ou a Salada de polvo com pimentos, pão e cheiros de hortelã.

Já no que toca aos pratos principais, as opções são variadas, tendo sempre como ponto de partida os produtos de época e os produtores locais. Destacam-se, no caso das sugestões de peixe, o Lombo de bacalhau com crosta de broa, mini legumes, citrinos e molho de camarão; Polvo assado com batata, tomate e aioli de coentros ou o Robalo com arroz cremoso de camarão, aromatizado com coentros frescos.

Nos pratos de carne, realce para os Secretos de porco preto grelhados, com abacaxi braseado, feijão-preto estufado e arroz, Supremo de pintada com molho de cogumelos, batata trufada, espargos verdes; Cabrito assado com batatinhas de forno e esparregado ou o Javali com brás de alheira e redução de vinho do Porto.

A restaurante Pecado tem ainda opções vegetarianas como o Brás de bacalhau francês e tofu e o Caril de cogumelos tofu.

À sobremesa as tentações continuam com a Encharcada com ovos, amêndoa, canela e gelado de limão; o Pudim de cereja com creme baunilhado ou as Farófias de Santa Luzia.

O restaurante Pecado encontra-se aberto ao público das 12h00 até às 14h30 e das 19h30 às 22h00.

Durante a época de verão há um menu especial pensado para refeições mais ligeiras, tomadas à sombra de uma cameleira, no jardim que envolve a piscina.

Restaurante Pecado Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa Quinta do Convento, Fundão Contactos: tel. 275 249 670; E-mail info@conventodoseixo.com

Entre as sugestões, refira-se a Sopa fria de abacaxi e lima, com ovas de salmão e amêndoas torradas, uma Salada com mistura de verdes, frango, tomate cereja, croutons e maionese de clorofila, uma Salada Claustro, com mistura de alfaces, frango, bacon, tomate, pera e ovo cozido ou um Pica pau de novilho com pão da região ou o Hambúrguer Angus, com queijo, alface, tomate, bacon, cebola, maionese, ovo estrelado e batata chips.

A acompanhar, os sumos naturais ou um dos muitos cocktails preparados no bar do Convento.

A refeição orça, em média, os 25 euros por pessoa.