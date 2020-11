Este novembro, a Padaria da Esquina desce à Avenida da República para sugerir duas opções para brunch no restaurante Dom Roger, casa inaugurada no verão de 2020.

Assim, das 08h00 às 13h00 de sábado, domingo e feriado, os interessados vão encontrar menus “Mata Bicho Real” e o “Mata Bicho à Dom Roger”, aos quais acresce um menu base comum a ambas as opções. Brunch que dá direito a desconto de 20% ao jantar em regime de take away (Ensopado de borrego ou Galinhada).

No que respeita ao menu “Mata Bicho Real” encontramos, entre outras sugestões, Ovos mexidos ou estrelados, Batata-doce albardada, Linguiça de porco preto corada, Doce de tomate e anis estrelado.

Já o menu “Mata Bicho à Dom Roger” inclui Ovos ponche, abacate, tomate e hortelã, Baba Ghanoush (Puré de beringela e especiarias), Salsicha de aves e ervas frescas, Doce de abóbora, gengibre e pólen em grão, para além de outras sugestões.

Já o menu base que acompanha os dois brunchs inclui, entre outros, Iogurte biológico natural, prato de frutas nacionais (laranja, mirtilos, pera rocha, Ananás), Peito de peru fumado, cesto de pães de fermentação natural, chá Gorreana Açores.

Por sua vez, em dezembro, a Peixaria da Esquina (Rua Correia Teles, nº 56, Lisboa) de Vítor Sobral apresenta “Showcookings de Natal”, com as aulas a apresentarem pelo receitas alusivas à quadra. Os Showcookings decorrem a 2 (“Entradas para a mesa de Natal”) e 9 de dezembro (“Pratos de peixe para o Natal”).

Os cursos orçam os 68 euros e com vagas limitadas de acordo com as regras vigentes.

Reservas e mais informações através do telefone 912 946 155.