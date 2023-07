Quem passa pelo número 171 da Rua Saraiva de Carvalho, no bairro de Campo de Ourique, vai dar de caras um restaurante pequeno, de estilo francês, que também é uma galeria de arte. A criação deste espaço partiu da cabeça de Paulo Dalla Nora Macedo, colecionador de arte há 25 anos, e inclui 20 exemplares do seu espólio de arte pessoal como forma de se apresentar à cidade. “É um statement”, afirma o fundador, explicando que, enquanto admirador do trabalho de Cícero Dias, fez todo o sentido criar um lugar onde pudesse homenagear o legado do pintor modernista brasileiro.

“Ele era uma pessoa que usou a arte para promover a democracia e a liberdade”, referindo que se apoiou no seu trabalho artístico para poder mostrar um lado diferente do seu país a todos aqueles que o visitam. “É uma porta para o Brasil através da Europa.”

No mês em que completa o seu primeiro aniversário, o Cícero Bistrot apresentou uma nova carta que, para além das entradas e opções vegetarianas, conta com “seis novidades mais complexas e elaboradas” que se vêm juntar aos três pratos já existentes: Carabineiro e robalo do mar, pescado no anzol, em molho de coco e azeite dendê, arroz basmati, salpicado com salsa (44€), Lavagante no sauté com risotto de gengibre e endro, zest chocolate yanomami, pickles de galangal e ar de hondashi (44€) e Lombinho de porco preto no sous vide envolto em andro e arillondon finest, remoso de grão, courgette baby e cherry assado (25€).

Tendo em conta que este é o pintor mais importante da sua coleção, o fundador quis que os seis pratos principais fossem criados com base nos seis quadros de Cícero Dias que estão expostos neste espaço. Para isso, contou com a criatividade e o talento do chef Hugo Cortez que teve a preocupação de escolher ingredientes que trouxessem as cores do pintor para o prato.

Lírio com Amêijoas Pretas, Arroz de Coentros e Limão com Chips de Mandioca (33€) e Bacalhau com Crosta de Milho, Salsa e Azeitona Preta, Batata de Forno, Duo de Pimentos e Grelos de Nabo ao Alhinho (25€) são as duas novas adições à secção Do Mar.

Já os amantes de carne vão poder saborear opções como Perna de Pato confitada com Pistachio, puré de batata-doce roxa e prensado de Legumes (22€), Lombinho de Porco em Sous Vide envolto em Endro e Arillondon Finest, Creme de Grão, Courgette e Tomate Cherry Assados (25€), Entrecôte Grelhado com gomos de batata e tomilho, couve salteada à moda de minas e cherry assado (32€) e Lombo de Novilho Maturado com Pesto e Presunto, mil folhas de batata e pancetta, saladinha de rúcula e ervas (38€), onde as técnicas francesas convivem com produtos de origem portuguesa e brasileira.

Para complementar as opções vegetarianas, foi adicionado um novo prato: Salada de Legumes Grelhados numa mescla de alfaces, coulis de beterraba e maçã verde e lascas de parmesão (14€). “Criar pratos vegetarianos é mais desafiante, especialmente porque as cores são mais limitadas e a textura é mais complexa”, explica o dono sobre este tipo de gastronomia.

Apesar de se evidenciar pelo seu conceito diferenciador, será que os clientes que visitam este espaço em Campo de Ourique sabem da relação do restaurante com Cícero Dias? “O brasileiro, naturalmente, é o que mais está consciente [da relação com o Cícero Dias] porque procura. O americano não sabe exatamente de Cícero Dias mas sabe que tem alguma coisa de arte e não sabe o detalhe. O francês sabe um pouco porque lhe chama à atenção o facto de Cícero ter vivido lá [em França] a maior parte do tempo e o português sabe muito também.”

Para além de restaurante e galeria de arte, o Cícero Bistrot também promove palestras e conferências sobre a arte do pintor pernambucano no coração de Lisboa. Ainda que não estejam à venda, os quadros convidam à conversa e à fascinação dos clientes pela arte de Cícero Dias, o que faz com que muitos deles tentem a sua sorte ainda que sem sucesso. “Estava fora de Lisboa e um americano ligou-me de Nova Iorque, deixou um bilhete, que até guardei, porque queria comprar a primeira aguarela [rara] de Cícero que eu adquiri. Eu agradeci-lhe, disse-lhe onde é que poderia procurar mas que para vender não.”

