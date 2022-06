Os Santos Populares aproximam-se e o Mama Shelter Lisboa não quer ficar de fora. O novo vizinho chegou à capital em janeiro, mas o espírito português e a atmosfera de festa não poderiam ter outro resultado senão este: os arraiais com uma das melhores vistas da cidade.

À semelhança da decoração da unidade, que evoca a cultura nacional através de diversos detalhes – desde os azulejos Viúva Lamego na fachada às cerâmicas Bordallo Pinheiro no restaurante e nos quartos –, os Santos Populares trazem ao Mama Shelter Lisboa a essência única das festas populares portuguesas.

A partir de 9 de junho e até ao final do mês, todas as quintas-feiras são dia de arraial dos Santos Populares no terraço, entre as 17h00 e as 23h00. A entrada dá direito a uma bebida (cerveja, refrigerante ou tinto de verano) e a uma rifa.

Com as rifas, os clientes podem habilitar-se a diversos prémios, desde cerveja e sardinhas a uma estadia ou jantar no Mama Shelter Lisboa.

Na esperada noite de Santo António, domingo, dia 12 de junho, o programa será ainda mais especial, com a atuação ao vivo de uma banda de música.

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, nº 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

Para acompanhar o entretenimento nas noites dos Santos Populares, o Mama Shelter Lisboa está a preparar um menu especial em que não vão faltar as iguarias mais típicas desta época.

Inaugurado em abril, o terraço do Mama Shelter Lisboa oferece uma vista panorâmica da cidade – desde o Castelo de São Jorge à Ponte 25 de Abril, passando pela Basílica da Estrela e pelo Cristo Rei – e tem capacidade para 200 pessoas.