Enquanto parceiro vínico do The Yeatman, a Picowines irá apresentar no jantar de 9 de junho uma seleção especial dos seus vinhos, conduzida pelo enólogo consultor Bernardo Cabral. Entre as diversas caraterísticas, o que torna estes vinhos singulares, está o solo da ilha do Pico. Um solo constituído por uma lava basáltica quase impenetrável, bem como o vento salino que vem do Atlântico e que muitas vezes tende a “queimar” a vinha.

O jantar vínico Picowines inicia se com um cocktail de boas vindas pelas 19h30 e o jantar será servido às 20h00 num menu harmonizado de cinco momentos e com vista panorâmica sobre o Porto e o Rio Douro.

O jantar orça os 90 euros por pessoa com as reservas a poderem fazer-se através do e-mail reservas@theyeatman.com ou do telefone 220 133 100